Whiplash – Öğretmen ve Öğrencisi

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Adamak…

Whiplash filmini tek kelimeyle anlat derseniz bu film için seçtiğim kelime: Adamak…

İyi film, gerilim filmi değil ancak nefesimi tutarak seyrettim. Hayran kaldım, kızdım. İlk sahnesinden sonuna dek gözlerimi ayırmadan seyrettim. Son dönemde seyrettiğim en iyi film.

Film, öğretmen ve öğrencisi arasında yaşanan mücadeleyi anlatıyor. Zaman zaman öğretmenden nefret ettim. Öğretmen ne derse o olacaktır, o ne isterse o olacaktır. Disiplin ve cesaret çarpışmakta, hırs, egoizm birlikte yükselmektedir.

Mükemmeliyetçi öğretmen öğrencisini zorlarken, aslında kendine ne yapıyor? Bu sorunun cevabını bulmaya çalıştım. En iyi olmak için sınırları zorlamak mı gerekir yoksa sınırları aşmak mı?

Başarı hikâyelerinde, yılmamak, hatasız ilerlemek ve zirveye ulaşmak için vazgeçmeden çalışmak şarttır derler. İşte film bu konuları tekrar sorgulatıyor.

Whiplash, senaryosu da filmin yönetmeni tarafından yazılan bir drama. Yönetmen Damien Chazelle’in gençliğinde yaşadığı benzer bir deneyimi sinema diliyle en etkili şekilde anlatmış. Film bir müzik okulunda geçiyor. Filmin başrolündeki genç Andrew Neiman, usta bir davulcu olmak istiyor. Okuldaki orkestranın yönetmeni Terrence Fletcher ile öğrencisi arasındaki ilişki giderek kabusa dönüşüyor.

Film boyunca jaz severler için tam bir müzik ziyafeti var. İki parçayı defalarca dinleyecek ve hayran olacaksınız. Bir parça filme adını da veren Whiplash, diğeri de Caravan.

Temel bir sanat dalında en iyiler nasıl yetişiyor? Hele ABD gibi jazın anavatanında en iyi olmak hiç de kolay değilmiş. Film bu konuda çok düşündürüyor.

Filmin yönetmeni Damien Chazelle, 1985 doğumlu ve bu onun ikinci filmi. Filmde 19 yaşındaki, hırslı bateri öğrencisi Andrew Neiman’ı Miles Teller, öğretmen ve orkestra lideri Terrence Fletcher’ı ise 1955 doğumlu J.K. Simmons canlandırıyor. J.K. Simmons, 2015 Altın Küre yarışmasında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanmış.

Film, 2015 Oscarlarında 5 dalda aday gösterilmiş. En iyi film, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi senaryo, en iyi yapım, en iyi müzik kaydı. Ve J.K. Simmons, Whiplash filmindeki performasıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmış.

Whiplash “En İyi Ses Miksajı” dalında ödül almış. J.K. Simmons ödüle layık görülmesinin ardından yaptığı konuşmasında “Eğer siz de anne-babası hala hayatta olan şanslı insanlardansanız sakın ertelemeyin, mesaj yazmakla geçiştirmeyin, onları ihmal etmeyin ve muhakkak arayın” diyerek duygusal anlar yaşatmış.

Seyredin bu filmi.

Yasemin Sungur