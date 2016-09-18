Vis Sanat’tan Genç Sanatçı Deniz Sağdıç’ın Sergisi Ready-Remade

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Vis Sanat, yeni sezonun ilk sergisinde genç sanatçı Deniz Sağdıç’ın “Ready-Remade” başlıklı projesine yer veriyor. Işık Gençoğlu küratörlüğünde gerçekleşen sergi, 4 Ekim – 13 Kasım 2016 tarihleri arasında izlenebilir.

Evrensel değerler zemininde, güncel teknolojiyle geleneksel olanı birleştirerek, kültür ve sanatın toplumsal katmanların tümüne yayılmasını sağlama hedefiyle yola çıkan Vis Sanat, sezona Deniz Sağdıç, “Ready-ReMade” sergisiyle başlıyor.

Deniz Sağdıç, Ready-ReMade olarak kavramlaştırdığı yaklaşımında, sanatta biçim ve düşünce düzleminde ortaya konulan ayrıştırmalara odaklanıyor. Sanatçı, günlük kullanım nesnelerini, görece tüketilip, terk edildikleri noktalardan kendi deyimiyle “devralarak”, bu nesnelere kendisiyle özdeşleşen çizgilerle müdahalelerde bulunuyor. Bu yöntemle, düşünceyi yaratıcı eylemle ilişkilendiren Sağdıç, buluntu nesneyi sanatın doğasında yeniden var etmeyi amaçlıyor.

Sağdıç’a göre hazır yapım –ready made– nesnenin sanata dahil olmasıyla yaratıcı eylemin yerini düşünceye bıraktığına yönelik kabul edilmiş yaklaşım; sanatı, yalnızca eser üzerinden değerlendiren bir sanat tarihi okumasıdır. Söz konusu yaklaşım, eseri de biçim çerçevesinde incelemektedir. Böylece hazır yapım nesneyle biçim unsurlarından sıyrılan sanatın, sadece düşünceyle, öncül ve saf halini kazandığı ileri sürülmüştür. Deniz Sağdıç, “Ready-ReMade”de hazır yapım nesneye biçimsel müdahalelerde bulunarak söz konusu yaklaşımla bu bağlamda bir hesaplaşmaya girişir.

Sağdıç’ın yürürlükte olan sanat yaklaşımıyla hesaplaşması, kaçınılmaz olarak sanatçı tanımına da yöneliktir. Sağdıç’a göre söz konusu yaklaşım sadece sanatı değil sanatçıyı da eser üzerinden tanımlamakta, sanatçının ‘ne’liğinden öte ‘kim’liği zemininde temellendirmektedir. Bu şekilde, sanatta hepten beri sanatçısıyla ‘var’ olan düşüncenin, ilk olarak hazır yapım nesneyle yürürlüğe girdiği yanılsamasına düşülmüştür. Sağdıç’ın “Ready-ReMade” yaklaşımı, yaşadığı dönem, hayata getirdiği biçim ne olursa olsun sanatçının ilk günden beri düşüncesiyle var olduğuna vurgu yapar.

“Ready-ReMade” kavramıyla oluşturulan çalışmaların her birinde nesneler, kazandıkları yeni biçimlerle birbirlerinden bağımsız içeriklere sahip olurlar. Kimi çalışmada evrensel insan davranışları sorunsallaştırılırken, bir başka çalışma yaşamın güncel pratiklerine yönelik eleştiriler taşımaktadır. Düşün dünyasına ait çeşitli kavramların görünürlük kazanmasına yönelik deneme örneklerinin de yer aldığı sergide, kimi nesneler yalnızca Sağdıç’ın kendilerine atadığı işleve yönelik isimler çerçevesinde farklı bir içeriğe bağlamlanır.

Deniz Sağdıç, “Ready-ReMade” sergisi Işık Gençoğlu küratörlüğünde, 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren Vis Sanat’ta izlenebilir.

DENİZ SAĞDIÇ

Mersin doğumlu sanatçı, 1999 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sanat eğitimine başladı. Daha öğrencilik yıllarında çeşitli projelerde yer aldı. 2003 yılında aynı üniversiteden, fakülte birincisi olarak mezun oldu. Mezuniyet başarısının getirdiği akademik davetlere rağmen, sanatını, ülkenin sanat başkentinde sürdürmek üzere İstanbul’da kendi atölyesini kurdu. Genç yaşta olgunlaştırdığı kendine özgü plastik üslubu, kısa zamanda sanatçının imzası haline geldi. Çalışmaları mimari mekân öğesi ve tasarım ürünü olarak, farklı sanatçılar tarafından yeniden üretildi. Video, fotoğraf ve baskı alanında da çalışmalarda bulunan sanatçının, son dönemde çeşitli mekânlara özel ürettiği yerleştirmeleri dikkat çekicidir. Bugüne dek dokuzu kişisel olmak üzere uluslararası ve ulusal birçok projede yer alan genç sanatçı çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Vis Sanat

Evrensel değerler zemininde, güncel teknolojiyle geleneksel olanı birleştirerek, kültür ve sanatın toplumsal katmanların tümüne yayılmasını sağlama hedefiyle yola çıkan Vis Sanat, kültürel mirasımıza da sahip çıkmayı amaç edinmiştir.

Üretmenin gücüne inanarak destekleyen, toplum belleğini sanat aracılığıyla güçlendiren, merakı tetikleyip araştırmaya özendiren yaklaşımı ile Vis Sanat, zanaat, tasarım ve kopyalanamaz bir değer olan sanatı estetik kalitede sunacak, yaşayan bir yaratım platformunu, İstanbul Levent’teki galeri mekânında sürdürmektedir.

Vis Sanat, “Vis a Vis” atölye+sergi dizileri çalışmalarıyla İstanbul ve Köyceğiz’de olan iki ayrı etkinlik merkezinde, yıl boyu düzenlenecek sergiler ile beraber görsel sanatlar ekseninde geliştirilen proje, eğitim, destek programları, dokümantasyon ve yayın çalışmalarıyla sanatçılarımıza uluslararası görünürlük, kabul ve farkındalık kazanmalarını hedeflemektedir.