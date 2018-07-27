Bu hafta içinde Salı günü bir davete katıldım. Geceden başlayan yağmur sabah da şiddetle yağdı. Yağmurlu, ıslak bir yaz günü Fuat Paşa Yalısında kahvaltıda Azerbeycanlı gazeteci İlhame Novruzova ile buluştuk. Yağmur nedeniyle konuklardan gelemeyenler çoktu. Biz dergimiz yazarı, çok güzel röportajlar yapan Sevilay Acar ile katıldık.Yurt Gazetesi’nden Ayşegül Başar’da konuklar arasındaydı.

İlhame hanım bir süredir Türkiye’de İstanbul’da yaşıyormuş. Ülkesinde çok değerli çalışmalar yapan deneyimli gazeteci burada da boş duramamış ve kadınlar için, kadınların sesi olmak için Türkçe yayın yapacak bir internet radyosu kurmuş.

Lady Radio Türkiye’nin kadın radyosu

İlhame Hanım heyecanla yeni projesini anlattı. Yol arkadaşı olarak bir hemşerisini seçmiş, daha önce Azerbaycan’da spikerlik yapan Ayşe Gönen’le birlikte çalışıyorlar. Radyo web sitesi üzerinden yayın yapıyor.

“Lady Radio sadece Türk kadınlarının değil, Tüm Türk Dünyası kadınlarının yayın platformudur. Tüm kadınlarımızın sesi olmayı hedeflemek ile beraber Kadın Hakları konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının, derneklerin, Vakıfların da kendi faaliyetlerini paylaşabilecekleri ortak bir alan açıyoruz.

Kadınların motivasyona ihtiyacı var. Program kuşaklarımızda kadına yönelik şiddet, ayrımcılık gibi konuların yanı sıra, bir çok kadınımızı motive edecek, onları cesaretlendirecek başarılı kadın hikayeleri için özel yayınlar yapılacak.

Yayın dilimizTürkçe olacak.

Sovyet rejimi yönetimindeyken Rus dilinin hakim olduğu Türki Cumhuriyetlerde Rejim dağıldıktan sonra Türk dili bölgeye media, yayın araçları üzerinden yavaş-yavaş hakim olmaya başladı. Lady Radio da bu önemli sürece dahil olarak yayınlarını Türkçe yapacak, Türkçe şarkılar yayınlayacak ve kadınları ortak dil konusuna teşvik edecek.”

Tarihi ve güzel bir mekanda yeni bir projeyi konuştuk uzun uzun. Özellikle kadınları destekleyecek programlar ve içeriklerini konuştuk. Başarılar diliyorum cesur kadınlara. Yolun açık olsun kadın radyosu.

Yasemin Sungur

@yaseminsungur

#HayatÖğrencisi