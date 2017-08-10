Türkiye’nin İlk İnteraktif Görsel Romanına İlgi Büyük

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9 Mayıs tarihinde yayınlanan Türkiye’nin ilk interaktif görsel romanı “İlbis: Ölüm Okyanusu” sadece üç ayda hiçbir reklam ve tanıtım çalışması yapılmadan ve sadece Android kullanıcıları ile yaklaşık 50 bin indirme sayısına ulaştı.

Puura Games tarafından 9 aylık bir hazırlık sonucunda piyasaya sürülen interaktif görsel roman yurtdışında da oldukça ilgi görüyor. Uygulamanın kurucu ortaklarından Sevda Yiğit, interaktif görsel romanın yurtdışında çok yaygın ve popular olduğunu, kendi romanlarının da Türkçe olduğu halde yurtdışından da oldukça fazla sayıda indirildiğini belirtiyor. Kısa bir süre sonra romanın İngilizce ve Çince versiyonlarını da piyasa süreceklerini belirten Yiğit, hedeflerinin yıl sonuna kadar 1 milyondan fazla indirilme olduğunu belirtiyor.

Türk Kültürünü Tanıtıyor

Uygulamalarının şimdiden ABD’de Kanada rol kategorisinde 75. Sırada, Arjantin’de rol kategorisinde 160. Sırada, Cezayir’de, Avusturalya’da ve Katar’da rol kategorisinde 57., Almanya’da 90 sırada olduklarını belirten Yiğit, romanın Orta Asya Türk mitolojisi ve Şamanizm’i esas aldığını, romanda adı geçen karakterlerden yerlere, müziklere ve olaylara kadar her şeyin Türk mitolojisinden alındığını, Türk mitolojisini hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Sevda Yiğit, uygulamanın iOS versiyonunun Ağustos ayı sonunda piyasaya çıkması ile birlikte hem yurt içinde hem yurtdışında reklam faaliyetlerine ağırlık vereceklerini belirtti.

İlbis: Ölüm okyanusu projesini hayata geçiren Puura Games 3 kız kardeş tarafından kurulan bir girişim. Kuruculardan Sevda Yiğit romanı yazarken, Gülcan Yiğit animasyonları çiziyor, Gülsüm Yiğit ise uygulamanın yazılım kısmını gerçekleştiriyor.

İletişim: Sevda Yiğit; sevda.ygt@gmail.com