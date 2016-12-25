Türk Edebiyatından Mutlaka Okunması Gereken Romanlar II-(1973-1994)

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Daha önce Türk edebiyatında basılmış ilk romandan başlayarak 100 yıllık bir dönemi kapsayan bir roman listesi hazırlamıştım. Bu liste 1873–1973 arası yıllarını kapsıyorduysa da bu dönemde yayımlanmış tüm romanları ve yazarları içermiyordu. Zira amaç, romanların gerek içerik ve teknik gerekse dönemsel özelliklerine göre kronolojik bir liste hazırlamaktı. Böylece bu listeye göre kronoljik bir okuma yapıldığında ‘romanımızın’ nereden nereye geldiğine dair bir resim oluşturmak mümkün olacaktı.

Şimdi ise hazırladığım aşağıda yer alan listeyi 1973 yılından başlatıp 20 yıllık bir dönem ile sınırlandırmak istedim. Bu da 1973/74 – 1994 arası bir dönemi içermektedir ki bu dönem söz konusu olduğunda, bazı edebiyat tarihçileri, “12 Mart Romanları” ya da “12 Eylül Romanları” gibi sınıflandırmalar yapmışlar, yazarların yapıtlarının, bu dönemsel dinamiklerin ışığı altında romanların içeriklerine göre incelenmesine neden olmuşlardır. Aşağıdaki bu liste ise hiçbir edebi / tarihsel sınıflandırmaya tabii tutulmadan tamamen öznel bir yaklaşımla hazırlanmıştır:

Füruzan 47’liler

Vedat Türkali Bir Gün Tek Başına

Tahsin Yücel Gökdelen

Münevver Ayaşlı Pertev Beyin Torunları

Tarık Buğra Yağmur Beklerken

Cevdet Kudret Karıncayı Tanırsınız

Rıfat Ilgaz Karartma Geceleri / Sarı Yazma

Selim İleri Her Gece Bodrum

Kemal Tahir Hür Şehrin İnsanları 1, 2 / Bir Mülkiyet Kalesi 1, 2

Pınar Kür Asılacak Kadın

Aziz Nesin Zübük

Yaşar Kemal Yılanı Öldürseler / Deniz Küstü

Fakir Baykurt Kara Ahmet Destanı / Amerikan Sargısı

Oktay Rıfat Bir Kadının Penceresinden

Peride Celal Üç Yirmidört Saat

Attila İlhan Yaraya Tuz Basmak / Fena Halde Leman / Dersaadette Sabah Ezanları

Tarık Buğra Gençliğim Eyvah / Dönemeçte / Yağmur Beklerken

Ayla Kutlu Kaçış / Islak Güneş

Tarık Dursun K. Alçaktan Uçan Güvercin

Nazlı Eray Pasifik Günleri

Melih Cevdet Anday Gizli Emir

Orhan Pamuk Cevdet Bey ve Oğulları

Latife Tekin Sevgili Arsız Ölüm / Berci Kristin Çöp Masalları

Necati Cumalı Üç Minik Serçem

Bilge Karasu Gece

İnci Aral Ölü Erkek Kuşlar

Vüs’at O. Bener Bay Muannit Sahtegi’nin Notları

Yılmaz Karakoyunlu Üç Aliler Divanı

Ömer Madra Romanımla Sana Bir Ses 92

Buket Uzuner İki Yeşil Su Samuru, Anneleri, Babaları ve Diğerleri

Gürsel Korat Zaman Yeli

Erendiz Atasü Dağın Öteki Yüzü

Yukarıdaki listede yer alan yazarlarımızın birçoğu hala yazmaktalar. 1994 sonrası yazdıklarının bir kısmı ise çok satanlar listelerinde uzun zaman kalmış, bazıları birçok edebi ödüle layık görülmüş ve hatta Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat ödülünü almıştır. Bu listenin mutlaka eksikleri vardır. Ancak bu listeyi hazırlarken amacım, belli bir tarihi arka plana oturtulmuş ya da belli bir roman tekniği ile sivrilmiş ya da okurunun dikkatini belli bir toplumsal meseleye çekmek için yazılmış romanları seçmeye özen gösterdim. Her kitabevinin raflarında “Beni al” diye kendini gösteremeyen bu kitaplardan seçecekleriniz olursa keyifli okumalar diliyorum.

Ayşe Zeliha Yılmaz