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Türk Edebiyatından Mutlaka Okunması Gereken Romanlar II-(1973-1994)

25 Aralık 2016 yayınlandı | Ayse Zeliha Yilmaz tarafından

Daha önce Türk edebiyatında basılmış ilk romandan başlayarak 100 yıllık bir dönemi kapsayan bir roman listesi hazırlamıştım. Bu liste 1873–1973 arası yıllarını kapsıyorduysa da bu dönemde yayımlanmış tüm romanları ve yazarları içermiyordu. Zira amaç,  romanların gerek içerik ve teknik gerekse dönemsel  özelliklerine göre kronolojik bir liste hazırlamaktı. Böylece bu listeye göre kronoljik bir okuma yapıldığında ‘romanımızın’ nereden nereye geldiğine dair bir resim oluşturmak mümkün olacaktı. 

turk-edebiyatindan-mutlaka-okunmasi-gereken-romanlar-ii-1973-1994

Şimdi ise hazırladığım aşağıda yer alan listeyi 1973 yılından başlatıp 20 yıllık bir dönem ile sınırlandırmak istedim.  Bu da 1973/74 – 1994 arası bir dönemi  içermektedir ki bu dönem söz konusu olduğunda, bazı  edebiyat tarihçileri, “12 Mart Romanları” ya da “12 Eylül Romanları” gibi sınıflandırmalar yapmışlar, yazarların yapıtlarının,  bu dönemsel dinamiklerin ışığı altında romanların içeriklerine göre incelenmesine neden olmuşlardır. Aşağıdaki bu liste ise hiçbir edebi / tarihsel sınıflandırmaya tabii tutulmadan tamamen öznel bir yaklaşımla hazırlanmıştır:

  • Füruzan     47’liler
  • Vedat Türkali   Bir Gün Tek Başına
  • Tahsin Yücel   Gökdelen
  • Münevver Ayaşlı   Pertev Beyin Torunları
  • Tarık Buğra  Yağmur Beklerken
  • Cevdet Kudret   Karıncayı Tanırsınız
  • Rıfat Ilgaz  Karartma Geceleri   /   Sarı Yazma
  • Selim İleri  Her Gece Bodrum
  • Kemal Tahir  Hür Şehrin İnsanları 1, 2  Bir Mülkiyet Kalesi 1, 2
  • Pınar Kür   Asılacak Kadın
  • Aziz Nesin   Zübük
  • Yaşar Kemal  Yılanı Öldürseler  / Deniz Küstü
  • Fakir Baykurt    Kara Ahmet Destanı  / Amerikan Sargısı
  • Oktay Rıfat    Bir Kadının Penceresinden
  • Peride Celal   Üç Yirmidört Saat
  • Attila İlhan  Yaraya Tuz Basmak    /   Fena Halde Leman    Dersaadette Sabah Ezanları
  • Tarık Buğra  Gençliğim Eyvah  /   Dönemeçte   Yağmur Beklerken
  • Ayla Kutlu  Kaçış   /   Islak Güneş
  • Tarık Dursun K.   Alçaktan Uçan Güvercin
  • Nazlı Eray   Pasifik Günleri
  • Melih Cevdet Anday  Gizli Emir
  • Orhan Pamuk  Cevdet Bey ve Oğulları
  • Latife Tekin   Sevgili Arsız Ölüm  /  Berci Kristin Çöp Masalları
  • Necati Cumalı  Üç Minik Serçem
  • Bilge Karasu  Gece
  • İnci Aral  Ölü Erkek Kuşlar
  • Vüs’at O. Bener   Bay Muannit Sahtegi’nin Notları
  • Yılmaz Karakoyunlu   Üç Aliler Divanı
  • Ömer Madra  Romanımla Sana Bir Ses 92
  • Buket Uzuner İki Yeşil Su Samuru, Anneleri, Babaları ve Diğerleri
  • Gürsel Korat    Zaman Yeli
  • Erendiz Atasü  Dağın Öteki Yüzü

Yukarıdaki listede yer alan yazarlarımızın birçoğu hala yazmaktalar. 1994 sonrası yazdıklarının bir kısmı ise çok satanlar listelerinde uzun zaman kalmış, bazıları birçok edebi ödüle layık görülmüş ve hatta Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat ödülünü  almıştır.  Bu listenin mutlaka eksikleri vardır. Ancak bu listeyi hazırlarken amacım, belli bir tarihi arka plana oturtulmuş ya da belli bir roman tekniği ile sivrilmiş ya da okurunun dikkatini  belli bir toplumsal meseleye çekmek için yazılmış romanları seçmeye özen gösterdim.  Her kitabevinin raflarında “Beni al” diye kendini  gösteremeyen bu kitaplardan seçecekleriniz olursa keyifli okumalar diliyorum.

Ayşe Zeliha Yılmaz

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