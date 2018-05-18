TOTAL Oil Türkiye’ye İnsana Saygı Ödülü

Türkiye’nin en büyük insan kaynakları platformu Kariyer.net tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “İnsana Saygı Ödülleri” 2018 İnsan Kaynakları Zirvesi, 9 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Bu kapsamda lider akaryakıt firmalarından biri olan TOTAL Oil Türkiye A.Ş yedinci kez ödül kazandı.

Bu yıl 17.si düzenlenen gelenekselleşmiş “İnsana Saygı Ödülleri” gecesinde, çalışanların mutluluğunu ön planda tutan, başvuru yapan adayları cevapsız bırakmadıklarını belirten TOTAL Oil Türkiye A.Ş İşe Alım & Eğitim Koordinatörü Aslı Sarı konuyla ilgili şunları söyledi: “TOTAL Oil Türkiye A.Ş çalışanları olarak biz bir aileyiz. Ailemizin sayısı her geçen gün artıyor. Her sene 25.000 üzerinde başvuru alıyoruz. Bu da bizim sektörde en çok tercih edilen markalardan biri olduğumuzu gösteriyor. Adaylarımız ve çalışanlarımız bizim için çok değerli. Vermiş olduğumuz değerin karşılığını bu güzel ödülle almak, bizler için gurur verici.”

İK Zirvesi’nde verilen ödüller, 20.000’in üzerinde başvuru alan ve bu başvuruların yüzde 99’undan fazlasını 21 gün içinde, her bir adaya özel olarak dönüş yapan firmalara veriliyor.

25 milyon özgeçmiş barındıran ve 83.000’in üzerinde işletmeye hizmet veren Kariyer.net, ayda 20 milyonun üzerinde ziyaret rakamı ile Türkiye’nin en yüksek trafiğe sahip online platformlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Türkiye çapında 500’e yakın istasyondan oluşan geniş bir dağıtım ağına sahip TOTAL Oil Türkiye A.Ş., Nisan 2016 tarihinden itibaren Demirören Holding bünyesinde hizmet veriyor.