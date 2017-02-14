Tiyatro Kumpanyası “Can” ve “Ben Orhan Veli” oyunlarıyla İstanbullu tiyatro tutkunlarını bekliyor!

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“Ben Orhan Veli” İstanbullularla buluşmaya devam ediyor

Orhan Veli Kanık’ın kısıtlı yaşamına sığdırdığı unutulmaz şiirlere, dünya görüşüne, yazılarına, öykülerine, aşklarına, dostluklarına ve çile dolu hayatına bir ağıt niteliğinde olan “Ben Orhan Veli” Şubat, Mart ve Nisan aylarında Afife Jale Sahnesi ve CKM Büyük Salon’da seyirciyle buluşacak.

Orhan Veli’nin hiç bilinmeyen yanlarını ortaya çıkaran “Ben Orhan Veli”, şairin fikirlerinin bugünü nasıl kucakladığını gözler önüne seriyor. Oyun, Orhan Veli’nin ne kadar ileri görüşlü biri olduğunu anlatırken, geçen zamanın ülkemiz değerlerinden, kültüründen ve insanından neler çaldığını da gösterecek. “Ben Orhan Veli”, 4 Mart Cumartesi günü, Ortaköy Afife Jale Sahnesi’nde, saat: 20.30’da sanatseverlerle buluşacak.

Türk edebiyatının usta şairi Can Yücel, Tiyatro Kumpanyası’nın ses getiren tek kişilik oyunu “Can” ile bu sezon da İstanbullularla buluşuyor.

Kemal Kocatürk’ün yönetmenliğini ve oyunculuğunu üstlendiği oyun, Türkiye’nin en önemli şairlerinden Can Yücel’i, kendi dizeleri ve hayat öyküsüyle yeniden ölümsüzleştirirken, aynı zamanda Türkiye’nin son 40 yılda yaşadığı sosyo-politik değişimlere de ışık tutuyor.

2011 yılında ilk kez sahneye konan, Türk tiyatrosunun önemli ustası Genco Erkal tarafından Can Yücel şiirlerinden uyarlanarak hazırlanan “Can” oyunu, seyircileri sanat dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Türk resminin desen virtüözlerinden biri olan Mehmet Güleryüz’ün video-desenleri ve Ayça Kocatürk’ün müzikleri eşliğinde sahneye aktarılan oyun, yalın bir sahne düzenine ve özgün bir anlatıma sahip. Oyunun çevre düzeni Sırrı Topraktepe tarafından yapılırken, ışık tasarımını Aslı Atasoy yürütüyor. “Can”ın sanatseverlerle buluşacağı tarihler şöyle:

26 Şubat, saat: 18.30, Akatlar Kültür Merkezi, Levent

11 Mart, saat: 20.30 Caddebostan K.M. A Salonu

25 Mart, saat 20.30, Kadıköy Barış Manço K.M.

Biletler Biletix’ten veya oyunun gösterimde olduğu tiyatro gişelerinden temin edilebiliyor.

Tiyatro Kumpanyası

Kemal Kocatürk’ün “Yalansız, yalın ve harbiden tiyatro” söylemi etrafında şekillenerek Türk tiyatrosuna yeni bir soluk getiren Tiyatro Kumpanyası, 2011’de Can Yücel’den Genco Erkal’ın uyarladığı ve Kemal Kocatürk’ün yönetip oynadığı “Can” adlı tek kişilik oyunla tiyatro dünyasına merhaba dedi. Yayınladığı tek kitapla 50’nin üzerinde baskıya ulaşan ve Türkiye’nin en çok okunan şairlerinden biri olmasıyla ünlenen Ahmed Arif’in yaşam öyküsünü “Hasretinden Prangalar Eskittim” adlı oyunuyla 2012’de şiir severlere aktaran Tiyatro Kumpanyası, 2013 başında çocuklara yönelik şiddet karşıtı, müzikli ve danslı “Oturan Boğa” adlı çocuk oyununu sahneye koydu. Aynı yıl mutsuz bir ailenin mutluluğu arayan küçük kızının öyküsünün anlatıldığı “Küçürekkız” ise önce Makedonya’daki Mot Festivali’nde, daha sonra da İstanbul’da izleyiciler ile buluştu. Geçtiğimiz yıl masal tadında politik güldürü oyunu “7000 Yıllık Uçan Halıya Ters Binen Hırcar” sahneleyen Tiyatro Kumpanyası, bu sene “Ben Orhan Veli” oyununu sahneye koydu.