Tercüme Dünya: Monika Rinck ve Efe Duyan Okuma & Söyleşi

Moderasyon / Çeviri: Dilşad Budak

Tarih 29.11.2017, saat 19:00

Yer: Goethe-Institiut Kütüphane

Giriş serbesttir.

Tarabya Kültür Akademisi’nin bursiyeri olarak şu sıralar İstanbul’da bulunan şair ve çevirmen Monika Rinck ve İstanbullu şair ve çevirmen Efe Duyan şiirlerinden okuyor ve şiir dilinin özel gerçekçiliği ve dünyanın dile, dilin dünyaya tercümesi hakkında konuşuyorlar.

Şiiri bütün diğer tanımlamalardan üstün kılan nedir?

Şiirleri başka bir dilde nasıl konuşturabilirim?

Monika Rinck’in okuyacağı şiirler bu akşama özel olarak Efe Duyan tarafından Türkçeye çevrildi. Efe Duyan’ın şiirleri, Tarabya Kültür Akademisi’nin bursiyerlerinden yazar, şair Matthias Göritz tarafından Almancaya çevrildi.

Monika Rinck, Berlin’de yaşamaktadır. Bochum, Berlin ve New Haven Yale Üniversitesi’nde din bilimleri, genel ve karşılaştırmalı edebiyat bilimi ve Alman filolojisi eğitimi aldı. 1989 yılından itibaren birçok yayınevinde çeşitli çalışmaları yayımlandı. 2012 yılının baharında kookbooks tarafından yayımlanan Honigprotokolle (Bal Protokolü) isimli ilk şiir kitabıyla Peter Huchel Ödülü’ne layık görülmüştür. 2015 yılının baharında aynı yayınevinden hiciv türündeki Risiko & Idiotie (Riziko ve İdiyotluk) yayımlandı.

Monika Rinck, Uluslararası PEN Kulübü, Lyrikknappschaft Schöneberg, Berlin Sanat Akademisi ve Alman Dil ve Şiir Akademisi üyesidir. Monika Rinck, 2015 yılında Kleist Ödülü’nü, 2017 yılında Ernst Jandl Ödülü’nü almaya hak kazandı. 2017 yılında Köln’de Poetica Festivali’nin küratörlüğünü yaptı. Rinck, Orsolya Kalász ile birlikte Macar dilinden çeviri yapmaktadır, müzisyen ve bestecilerle ortak çalışmalar yürütmektedir ve zaman zaman Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi’nde ders vermektedir. Yakında Brüterich Yayınevinden Kritik der Motorkraft (Motor Gücünün Eleştirisi) isimli kitabı yayımlanacaktır.

Efe Duyan 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Nikbinlik ve Sanat Cephesi dergilerinde editör olarak çalıştı. Çeşitli dergilerde şiir ve yazıları yayımlandı. Yayın hayatına 2016’da başlayan Çevrimdışı İstanbul dergisinin yayın kurulunda bulunuyor.

İstanbul Alman Lisesi’nin ardından, ODTÜ’de mimarlık ve felsefe bölümlerinde eğitim gördü. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışıyor.



Word-Express Projesi, Riga Uluslararası Şiir Günleri, Lodè ve Akdeniz’in Sesi Şiir Festivali, Edinburgh Kitap Fuarı, Berlin Literatur Werkstatt Şiir Festivali, Malta İnizjamed Şiir Festivali, Sibiu Uluslarası Şiir Festivali başta olmak üzere çok sayıda uluslararası etkinliğe ve atölye çalışmasına davet edildi; bazı şiirleri Almanca, Bosnaca, Bulgarca, Çekçe, Çince, Danca, Estonca, Fransızca, Hırvatça-Sırpça, Galce, İbranice, İngilizce, İtalyanca, Letonca, Litvanyaca, Macarca, Maltaca, Makedonca, Oksidanca, Romence, Slovence, Ukraynaca ve Yunanca’ya çevrildi ve bu dillerde yayımlandı. Romen şair Radu Vancu’nun seçme şiirlerinden oluşan Çiçek Açan Urgan kitabını çevirdi.

Şiirlerini Takas’ta (2006, Sanat Cephesi Yayınları; 2008, Daktylos Yayınları) ve Tek Şiirlik Aşklar (Yitik Ülke Yayınları, 2012) bir araya getirdi. 2008 yılında Nâzım Hikmet Şiirinde Karakter İnşası başlıklı çalışması yayımlandı. (2008, Sanat Cephesi Yayınları) ve bunu Sıkça Sorulan Sorular adlı şiir kitabı takip etti (2016, Yitik Ülke Yayınları).