Tavuklu Ramen Tarifi

Malzemeler (2 kişilik)

Çorba için:

300 gr çorbalık, kemikli tavuk parçaları

1 orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

1 orta boy havuç

5 su bardağı su

3 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı (veya zeytinyağı)

Noodle için;

100 gram noodle

Haşlamak için su

Süsleme için;

150 gram kemiksiz tavuk eti

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 katı haşlanmış bıldırcın yumurtası (veya 1 yumurta)

1 adet domates

1 yemek kaşığı haşlanmış mısır

2 dal yeşil soğan

1 adet yeşil biber

Yapılışı:

Kuru soğanın kabuğunu soyup dörde bölün. Sarımsakları ayıklayın. Havucun kabuğunu kesip halka halka dilimleyin. Bunları, kemikli tavuk parçaları ve 6 bardak su ile tencerede bir araya getirin. Etler kemiklerinden kolayca ayrılıncaya kadar haşlayın. Et suyunu süzün, içine soya sosu ve susam yağını ekleyin.

Tavada zeytinyağını ısıtın. İçine kemiksiz tavuk etini alıp arkalı önlü kızartın. Tahta üstünde 5 dakika dinlendirdikten sonra yaprak yaprak dilimleyin.

Başka bir tencerede noodleları haşlamak için su ısıtın. Yaklaşık 5-6 dakika haşlayın, süzüp iki kaseye paylaştırın. Et suyunu de üzerine dökün. Tavuk dilimlerini yerleştirin. Haşlanmış bıldırcın yumurtalarını ikiye kesip kaseye alın. Domatesin kabuğunu soyup dilimleyin, her kaseye iki dilim koyun. Yeşil soğanları ve biberi ince kıyın. Mısırlarla birlikte kaselerin üzerine serpiştirip süslemeyi tamamlayın.