Tamamlanmalar ve Yeni Başlangıçlar

| tarafından

Hayatımızdaki her şeyin başlangıcı, süreci ve sonlanması var.

Bazıları düz bir çizgi gibi olur bazıları da tekrarlardan yani döngülerden oluşur. Yılın sonu ve yılın başı döngüsü açılış ve kapanışların bir arada yaşandığı, hesaplaşmaların yapıldığı, kar zarar ve bilançoların netleştiği zamanlardır. Başlangıçlar heyecanlı, bitişler hüzünlüdür çoğu zaman. Her döngüyü kendi içinde değerlendirmeyi, o döngüyle vedalaşarak yenisine başlamayı severim. Anda ve orada olmama yardım eder. Aklımda bir önceki döngüden kalanlarla yoluma hafif devam edemem. O yüzdendir ki döngü kapanışlarında ve açılışlarında kendime düşünmek ve değerlendirmek için zaman ayırmayı severim. Tamamlama duygusu beni yeni bir enerji ile başlamaya yöneltir.

Yeni başlangıçlar onlara hazır olmayı hak ederler.

Bu yılı tamamlarken kendime şu soruları soruyorum.

2016’dan aldığın en önemli 3 ders neydi?

2016’nın en anlamlı anları nelerdi?

2016’da en çok neyde zorlandın? Kendini nasıl destekledin?

2016’da yaşadığın en çok hangi duygularda konakladın?

2016’yı uğurlarken hatırlamak istediğin en önemli an hangisidir?

2016’yı ifade edecek kelimelerin neler olur?

Neler için müteşekkirsin? Nelere teşekkür edersin.

Hoşça kal 2016 demek için başka nelere ihtiyacın var? Söyle ve Yap.

Teşekkür et ve uğurla.

Benim uğurlama cümlem; Verdiklerin için teşekkür ederim, bu yolda attığım her adım bana kendimle ilgili yeni şeyler öğretti. 2016’da yaptığım, yapmadığım, eklediğim, çıkardığım herşey için kendime teşekkür ediyorum. Bu yıl ki var oluşum için kendimi ilginç bir gezi ile onurlandıracağım. 2017’de kendimin yeni halleri, yeni öğrenmeler, yeni deneyimler, keşifler ve yeni mutluluklar için hazırım.

Sizinkini yazın.

Başlangıçlar bir sonraki yazımda.

Umuda ışık olduğumuz, sağlıklı mutlu bir yıl dilerim. Sevgiyle,

Tülin Kahvecioğlu

Bahçebiz Gelişim Akademisi, Lider Koçu, Eğitmen.