Sürekli Küsenler: Pasif Agresifler

“Çevremdeki birçok insan bana üzgün, kırgın göründüğümü ve çevreme negatif enerji yaydığımı söylüyor.”

“Özel hayatımda ve iş hayatımda herkes sınırlarımı zorluyor, bu durumdan çok yoruluyorum. Birisi benden bir şey istediğinde bu durum bana çok zor geliyor, yapamıyorum.”

“Sürekli yanlış anlaşılıyorum, değerimi kimse bilmiyor. Bundan dolayı çok mutsuzum.”

Yukarıdaki bu cümleler size de tanıdık geliyor mu?

Eğer bu cümleler size tanıdık geliyorsa pasif-agresif özellikler gösteren biriyle karşı karşıyasınız demektir.

Ya bu cümleleri siz kullanıyorsanız? Belki de siz pasif-agresif kişisiniz!

Pasif-agresif kişilerin en önemli özelliği, kendilerini rahatsız eden olaylara karşı tepkide bulunmak yerine dolaylı yollardan öfkelerini belli etmelerdir.

Agresif bilindiği üzere öfke/saldırganlık anlamında kullanılır.

Bu kişilik özelliğine sahip bireyler neler yaparlar?

Açık ve net konuşmazlar, sürekli olarak şifreli konuşurlar,

Sinsi olabilirler,

Her şeye düşünmeden önce ‘’hayır’’ derler,

Kolaylıkla alınırlar, küserler,

Kızdıkları zaman hastalanabilirler,

Kendilerini hiçbir zaman öne sürmezler, ortaya çıkmazlar,

Ekip çalışmalarını sabote ederler,

Sürekli olarak her şeyin ters gittiğine dair inançları vardır, karamsardırlar,

Kasten yavaş çalışırlar, hata yapar gibi görünüp verilen işleri geciktirirler,

Randevularına ya gecikirler ya da mazeret üreterek iptal ederler,

Kendilerinden üstün gördükleri kişileri küçümser, kusur ararlar,

Olmamış şeyler için sürekli olarak gerilim yaratırlar,

Gecikmeler ve olumsuzluklar kendisinden kaynaklansa bile sürekli olarak başkalarını suçlarlar,

Her şeyin en doğrusunu kendilerinin bildiğine inanırlar,

Dedikodu yapar, sürekli olarak başkalarının kusurlarını arar hatta ortaya çıkarırlar,

Her şeye kolay tepki verirler, anlayışsız ve hoşgörüsüzdürler.

İnsanların zayıf yanlarını bulup, silah olarak kullanırlar,

Yardım isteklerine kulağını tıkayıp kendi bildiklerini okurlar,

Yardım etmeyi severler ancak karşılığını bekler, onaylanmak ve övülmek isterler,

Olmadık anlarda ve zayıf buldukları kişilere karşı aşırı saldırgan tutumlar gösterebilirler.

Pasif agresif kişiler, huysuzlukları nedeniyle izole yaşayıp yalnız kalabilirler. Depresif bulgular gösterebilir, madde ve alkol kullanma eğilimi gözlemlenebilir. Genellikle çocuk yaşlarda aile büyükleri ile sorun yaşamış, aşırı eleştiren ve bencil ebeveyn nedeniyle kendilerine güvenleri gelişmemiştir.

Ailede sevgi ve saygı ortamının bulunmaması, duyguların ve düşüncelerin rahat ifade edilememesi, buna izin verilmemesi, yetişkin çağında bu kişiliğin oluşmasında önemli rol oynar.

Duygularını sağlıklı bir şekilde yönetemezler. Bu nedenle bağımlılıkla girişkenlik isteği arasında çatışma yaşar.

Bu Kişilere Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Sabırlı davranarak, bir uzmandan destek almaları konusunda ikna edilmelidirler.

Erteledikleri ve yapmadıkları işleri üstlenmemek gerekir.

Bu kişiliğe sahip bireylerle inatlaşma yoluna gidilmemelidir.

Elbette ki bu yaklaşım onların küskünlükleri ve sorumsuzluğuna katlanılması gerektiği anlamına gelmez. Burada amaç gereksiz çatışmaların ortaya çıkmasını engellemektir.

Pasif agresif kişilerle sakin bir şekilde konuşarak görev ve sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde onlara anlatılmalıdır.

Çatışma yaratmadan ikna edildiğinde çoğu başarılı olur

Pasif agresif kişilerin övgüye ve desteğe ihtiyacı olduğu unutulmamalı, onlara yaklaşırken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Ona ihtiyacınız olduğunu söylemek ve hissettirmek, ilişkilerinizi düzeltmede yardımcı olabilir.

Nermin SARIBAŞ

Psikoterapist