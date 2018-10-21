Bireyin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet…

Sorumluluk, bireyin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir.

Sorumluluk almak bir beceri işidir. Cesur olacaksın, deneyimleyeceksin ve aldığın sorumluluğu neden aldığını bileceksin, farkında olacaksın neyi neden yaptığını.

Sorumluluk almak bir işi en iyi biçimde yapmayı yüklenmektir.

Sorumluluk alan birey, hiç kimseye hesap vermek zorunda olmasa bile, kendine hesap vermek zorunluluğunu duymuyorsa işi zor. En önemlisi ise kendine karşı sorumlu olmaktır.

Sorumluluk alan birey, görevlerini kendiliğinden yüklenir ve görevinin yapılmasına ilişkin hesabı kendi vicdanına verir.

Sorumluluk aldığı konuya ilgisi varsa bireyin bilgi sahibi olması, bilgi toplaması, biriktirmesi kolaylaşır. Kendiyle kurduğu sevgi, şefkat içeren ilişki kendine saygıyı da yanında getirir.

İlk alınması gereken sorumluluk hayattır, kendi hayatımızdır. Hayatın sorumluluğunu almak, kendini bilen, kendi kararları ile yaşayan bireyin yaşama sanatındaki ustalığını gösterir.

Sorumluluk deyince hatırladığım bir hikâye var:

“Bu hikâye dört kişi hakkındadır.

Bunların isimleri herkes, herhangi biri, birisi ve hiç kimse idi.

Yapılması gereken önemli bir iş vardı.

Herkes’in yapması istenmişti.

Herkes, birisi’nin o işi yapacağından emindi.

Herhangi biri yapabilirdi ama hiç kimse yapmadı.

Birisi çok kızdı çünkü bu herkes’in işiydi.

Herkes herhangi biri’nin yapacağını düşünmüştü.

Herhangi biri yapabilirdi ama hiç kimse herkes’in yapmayacağını anlamamıştı.”

Hayatımız; sorumluluğunu hiç kimseye bırakmadığımızda, bizim yaşadığımız, yaşarken değerini bildiğimiz hayat olur…

Yasemin Sungur

Twitter @yaseminsungur Facebook @ysgelisim

Instagram @yaseminsungur