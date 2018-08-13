Casa dell’Arte Galeri 2018 sezonunu Türkiye’nin köklü galerilerinden Siyah Beyaz Galeri sanatçılarını bir araya getiren Siyah Beyaz Sayfiye adlı sergiyle tamamlıyor…

1984 yılında Ankara’da Faruk Sade tarafından kurulan Siyah Beyaz Galeri, yenilikçi çizgisiyle yurtiçinde ve uluslararası alanda sanatçıları temsil etmektedir. Casa dell’Arte ve Siyah Beyaz Galeri işbirliği ile 18 sanatçının katılacağı sergide izleyiciye fotoğraf, baskı, heykel ve resim gibi farklı disiplinleri bir araya getiren zengin bir seçki sunuluyor.

30 Ağustos Perşembe günü Bodrum Casa dell’Arte Galeri’de açılışı yapılacak sergide Nihat Kemankaşlı’nın resimlerindeki büyüleyici realizmi ve canlı kompozisyonlarından taşan enerjisiyle, Ardan Özmenoğlu’nun neon renk paleti ve post-it üzeri pop imgelerini, Ebru Döşekçi’nin doğadan esinlenen akışkan formuyla buluşturan sergi, yazın, denizin ve güneşin getirdiği esenlik, yaşam enerjisi ve tatlı rehavet dolu havasını izleyiciye taşıyor. 18 sanatçının eseri, Büyükkuşoğlu Aile Koleksiyonu’nu konuklarıyla buluşturan Türkiye’nin ilk butik sanat oteli Casa dell’Arte’nin çatısı altında sanat, tarih ve doğanın güzelliği birleşiminde sergilenme imkanı buluyor. Sergi, 30 Ağustos- 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Bodrum Casa dell’Arte Galeri’de ziyaret edilebilecek.

ALEV MAVİTAN / ALİ ŞENTÜRK / ARDAN ÖZMENOĞLU / ARGUN OKUMUŞOĞLU / AYKUT CÖMERT / BAHADIR ÇOLAK / BERİL ATEŞ / BİHRAT MAVİTAN / DANIELE SIGALOT / EBRU DÖŞEKÇİ / FIRAT ENGİN / GÖKHAN TÜFEKÇİ / HALİL VURUCUOĞLU / MUSTAFA HORASAN / MURATHAN ÖZBEK / NİHAT KEMANKAŞLI / SITKI KÖSEMEN / YILMAZ AYSAN

Casa dell’Arte Galeri, Bodrum

Sergi Tarihi: 30.08.2018 – 30.09.2018

Sergi Açılışı: 30.08.2018, Perşembe 19:00-21.00