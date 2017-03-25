Sıra Dışı, Pratik ve Ücretsiz LYS Edebiyat Zihin Haritaları Mobil Uygulaması

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Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, onları hazırlayan öğretmenler ya da edebiyata gönül verenler için benzersiz bir mobil uygulama geliştirildi. Bilgi yoğunluğu içinde, kafa karışıklığı yaşamadan öğrenmeyi hedefleyen LYS Edebiyat Zihin Haritaları Mobil Uygulaması; bir ilke imza atan sıra dışı ve pratik bir çözüm. Uluslararası Sertifikalı Zihin Haritaları Eğitmeni Arzu Savaş tarafından geliştirilen aplikasyon, 4 yıllık bir çalışmanın ürünü. Az zamanda, çok ve kalıcı bilgi sağlamayı hedefleyen mobil uygulama, ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.

Öğrenciler için büyük önem taşıyan LYS, hem sınava girenler hem onları sınava hazırlayan öğretmenleri hem de aileleri için zorlu bir süreç. Bu yükü ve stresi azaltmak için; öğrenmeyi pratik hale getiren, kısa zamanda çok ve kalıcı bilgi sağlayan Zihin Haritaları tekniği kullanılarak bir mobil uygulama hayata geçirildi. LYS Edebiyat Zihin Haritaları Mobil Uygulaması, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra edebiyata gönül veren herkes için muhteşem bir kaynak. LYS Edebiyata hazırlanmanın en sıra dışı ve pratik yolu olan uygulama, Zihin Haritaları Eğitmeni Arzu Savaş tarafından geliştirildi. Türkiye’de bir ilk imza atan uygulama ile; İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’ndan günümüze kadar tüm LYS Edebiyat haritalandı. Projede haritaları hazırlayan ise üniversite öğrencisi ve aynı zamanda profesyonel haritacı olan Burak Savaş. Herkesin kullanması için tasarlanan aplikasyon, Google Play Store’dan ücretsiz indirebiliyor.

LYS Edebiyat Zihin Haritaları’nı geliştirip hayata geçiren Arzu Savaş çıkış noktalarını şöyle açıklıyor: “Ders çalışmanın en eğlenceli ve renkli hali Zihin Haritaları ile hedefimiz, öğrenmeyi öğretmek, en önemlisi de öğrenilen bilgiyi kalıcı hafızaya almak. Zihin Haritaları tekniğini kullanarak, 4 yıllık bir çalışma ve yoğun emek sonucunda da LYS Edebiyat Zihin Haritaları Mobil Uygulaması’nı geliştirdik. Amacımız, sınava hazırlanan öğrenci ve öğretmenlerin, ‘aslında her şey ne kadar da kolaymış’ demesi. Kendi alanında benzersiz olan bu uygulama, tüm öğrenci ve öğretmenlere hediyemiz. Herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak sunulan uygulamanın, keyifle kullanılmasını ve büyük başarılara imza atılmasına vesile olmasını diliyoruz.“

Beynin gücünü keşfedin, ezberden kurtulun!

Zihin Haritaları tekniği; anahtar sözcük ve resimlerle konunun kodlanması ve hafızaya haritasının çizilmesi esasına dayanan, bilgileri beynimizin içine almanın gerektiği zamanda da kullanmanın en etkili yolu. Bütünü tek sayfada görmemizi sağlayan anahtar kelime ve görsellerden oluşan tekniğin gücü; çalışma sistemi olarak beyinle uyumlu ortam yaratmasında, karmaşık ekipmanlara ihtiyaç duymamasında ve sadeliğinde yatıyor. Zihin Haritaları, beynin gücünü keşfetmemizi sağlayarak ezberden kurtarıyor, doğal ve kolay öğrenme sağlıyor, yaratıcılığı geliştiriyor.

LYS Edebiyat Zihin Haritaları; anahtar kelimelerden oluştuğu için kelime yığınları içinde kaybolmadan konunun özüne odaklanmamızı sağlıyor. Sınavlarda sorulan sorular da zaten konunun özetleri. Bütünü tek sayfada görme ve konunun özüne odaklanma özelliğine sahip sıra dışı bu yöntemle; konu daha kolay, hızlı, pratik ve kalıcı olarak algılanıyor. Ortaya çıkan sonuç ise; başarısı, motivasyonu artmış ve özgüveni oluşmuş bireyler. Üstelik bütün bunları yaparken de zamandan tasarruf sağlıyor, az zamanda çok ve kalıcı bilgi hafızaya alınıyor. Aplikasyonunun kullanımı da son derece basit: Başlangıç noktası saat 1 (13:00) yönü olmak şartıyla saat yönünde okuyarak ilerleniyor.

Arzu Savaş Kimdir?

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Arzu Savaş, aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayarak, bilgisayar ve turizm sektörlerinde uzun yıllar görev aldı. Öğrenci, Koçluğu, Yaşam Koçluğu, NLP (Livcon International Academy) eğitimleri alan Savaş, Uluslararası Sertifikalı Zihin Haritaları Eğitmeni olarak profesyonel çalışmalarını sürdürüyor. Bireysel ve kurumsal eğitimler veren Savaş, Zihin Haritaları ile danışmanlık ve koçluk da yapıyor. Türkiye’de ilk ve tek, yazarlara özgü Zihin Haritası eğitimi düzenleyen kişi olan Arzu Savaş, Renkli Yazmak isimli projenin de yaratıcısı. Savaş, daha çok sayıda çocuğa ulaşmak amacıyla “Düşlesinler, çizsinler, boyasınlar” adıyla düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında da; her ay köy okulundaki çocuklara, Zihin Haritalarının en önemli unsuru olan renkli kalemler gönderiyor.

www.arzusavas.com