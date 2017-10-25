Dünyaca ünlü balerin Joy Womack, 18 Ekim’de Zorlu Performans Sanatları’nda sahnelenen muhteşem bale gösterisi “Uyuyan Güzel” için Devlet Opera ve Balesi tarafından özel olarak davet edilmişti. Ayşem Sunal’ın koreografisiyle baş balerin olarak sahneye çıkan Womack ile genç yaşında edindiği parlak kariyeri üzerine sizin için kısa bir röportaj yaptık. Bu azimli genç kadının hikayesiyle tanışın istedim. Ben tutku dolu azmi ve genç yaşında bu kadar kendini bilen adımlarla ilerlemesinden çok etkilendim. Sizin için bize anlattıkları yazımızda. O zaman şimdi Joy Womack zamanı!

Sanatım için her şeyden vazgeçebilirim.

Bir balerin olmak kendimi bildim bileli hep benim hayalimdi. Bolshoi balesini Los Angeles’ta ilk kez gördüğüm zaman 7 yaşındaydım ve anneme bu tam olarak olmak istediğim şey dediğimi çok net hatırlıyorum.

Bu meslek fedakârlık gerektirir. Sanatım için her şeyden vazgeçebilirim. Sağlığımı ve bağlılığımı kişisel mutluluklarımın, konforumun ve rahatlığımın önüne koyarım. Çok uzun sürmesi bazen zor olabiliyor ama seyahat edebilmek ve çok fazla yeni insanla tanışmak gerçekten harika. Sonuç olarak bu benim tutkum ve yaptığım fedakarlıklar benim için bir kayıp değil çünkü verdiğimden her zaman çok daha fazlasını geri kazanıyorum.

Balede başarının anahtarı cesaret, tevazu ve sabırdan ve her şeyden önce tutkudan geçer.

Geçmişe baktığımda çok sıkıntı çektiğimi söyleyebilirim ancak bugün olsa yine aynı şeyleri tekrar ederdim çünkü bugün beni ben yapan yaşadığım o sıkıntılardır. Babam hep elmas baskı yapar derdi ve işler zorlaştığında artık anlıyorum ki bu daha da güçlü büyümek için bir fırsat.

Bence balede başarının anahtarı cesaret, tevazu ve sabırdan ve her şeyden önce tutkudan geçmektedir.

Türkiye geleneklerini tutkuyla harmanlayan eşsiz bir yer…

Bana burada gösterilen nezaketten gerçekten çok etkilendim. Sanırım burada insanlar güzelliği takdir ediyor. Türkiye geleneklerini tutkuyla harmanlayan eşsiz ve büyüleyici bir yer… Burada gerçekten daha fazla insan tanımak ve daha çok şey görmek istiyorum. Umarım bu gelişim, bundan sonraki Türkiye’ye yapacağım birçok ziyaretin ilki olacak…

Joy Womack’ a bu değerli röportaj için teşekkür ederiz…

Röportaj: Gizem Sözen

https://www.instagram.com/joy.womack/