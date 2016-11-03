Şiir Dünyasının Kalbi Bursa Nilüfer’de Atıyor

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Edebiyat dünyasının heyecanla beklediği, Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali 2 Kasım 2016 akşamı düzenlenen sergi ve ardından gerçekleşen gösteri ile başladı. Şiirseverlerin yakından takip ettiği, tam 17 şairin katılımı ile 6 Kasım Pazar akşamına dek farklı mekanlarda farklı etkinliklerle devam edecek festival, şiire bakışını ve fark yaratacak algısını ilk etkinliği ile izleyenlere hissettirdi.

Sanatın Şiire Dokunuşu

Ahmet Hamdi Tanpınar, Ece Ayhan, Gülten Akın, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve bu yıl 100 doğum yılını kutladığımız Behçet Necatigil şiirleri, ünlü tiyatro oyuncusu Sevinç Erbulak tarafından yorumlandı. Şiir ile farklı sanat disiplinlerinin birbirleriyle etkileşimi ve yaşattığı duygunun yansımaları üzerine kurgulanmış gösteri izleyenleri hayran bıraktı.

Yok olmaya yüz tutmuş cam üfleme sanatının ustası Ünal Yılmaz, ebru sanatçısı Dilek Erim Aydemir, ressam Ahmet Şinasi işler, modern minyatür sanatçısı Mehlika Hilal Kırca ve harika dans performansı ile Gizem Topal gecenin icracıları oldu.

Ülkemizin sanata gösterdiği hassasiyeti, farklı sanat dallarının geniş kitlelere ulaşmasındaki öncülüğü ve kararlılığı ile başı çeken Nilüfer Belediyesi, ilkini düzenlediği Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nin açılışında, şiire alışılmışın dışında dokunmayı başardı. İzleyenlerin her anından keyif aldığı gece Nilüfer Quartet tarafından çalınıp söylenen şarkılar ile tamamlandı.

Şiire İlk Baskı

Açılış akşamına katılanları BAOB Oditoryum fuayesinde bir de sürpriz bekliyordu. Ciddi bir araştırma sonrası sahaflardan ve Belediye Kütüphanelerinden çıkarılan ilk baskı şiir kitap kapaklarından oluşan sergi izlenime açıldı. Tam 80 farklı şiir kitap kapağı ile karşılaşan şiir ve edebiyat severler geçmişe doğru bir yolculuk yaptılar.

Behçet Necatigil’in anısına ilk gün zarfı ve kişisel pul hediye edildi.

Ptt işbirliği ile, büyük usta Behçet Necatigil’in 100. Doğum yılı anısına bastırılan ilk gün zarfı ve pulu açılış öncesi yetkililerce mühürlenerek sanatseverlere ve koleksiyonerlere hediye edildi. Usta şair aynı zamanda, hayatından kesitler içeren Kelebeğin Rüyası film gösterimi ve sonrasında kızı Ayşe Sarısayın’ın katılacağı söyleşi ile festival kapsamında anılmaya devam edecek.

Genişletilmiş Bursa Şiirleri Antolojisi

Bursalı şair ve araştırmacı Nahit Kayabaşı tarafından hazırlanan ve ilk kez festival süresince katılımcılara hediye edilecek “Cumhuriyetten Günümüze Bursa Şiirleri “ kitabı Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nin kalıcı izi oldu.

“Sanatın ve Sanatçının Yolunu Açmaya Devam Edeceğiz”

Gecenin açılışını yapan Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, aynı zamanda şair ve yazar Güney Özkılınç, “vicdan denen tek kürekle boğuşur, o sonsuz keder deniziyle…” diye başlayan konuşmasını, “çünkü barışa inanmak, şiire inanmak; savaşsız, sürgünsüz, özgür, aydınlık bir dünyaya inanmaktır” diyerek tamamladı.

Nilüfer’i Sanatın Başkenti Yapmaya Devam Edeceğiz.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e vekalet eden Meclis Üyesi Rahşan Duygu Tursun ise konuşmasında “Çok fazla söze gerek yok sanırım, ülkenin tek şiir kütüphanesine sahip kentimize ancak bu denli farklı ve zengin içerikli bir festival yakışırdı. 17 şairi takip etmek isteyen sanatseverleri ücretsiz etkinliklerle 4 gün boyunca buluşturacak olmaktan dolayı gururluyuz” dedi.

Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali; tam 4 gün boyunca şehrin farklı alanlarında, farklı etkinliklerle karşımıza çıkmaya devam edecek.

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