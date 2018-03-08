Şekersiz Hayata Neden ve Nasıl Geçtim?

Şekersiz hayatımın birinci yılında, Martı Dergisi’ne ilk yazımı yazmak beni oldukça heyecanlandırıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığım ergenlik döneminde başladı. Asitli içecekler, hazır donmuş gıdalar ve beyaz un uzun zamandır hayatımda yoktu. Bunların yanı sıra geçen sene şubat ayında işlenmiş şekeri de bırakma kararı aldım. Sürecim oldukça rahat geçti. Çünkü çoktan bu kararı vermiştim. Bir Paris Disneyland tatilinde benimle aynı anda 4,5 yaşındaki kızımın elinde jelibon paketini görünce kendime geldim. Ben ne yapıyorum diye kızdım. Şeker, çikolata, hazır paketli ürünler yemek benim tercihim, bilerek yiyorum ve seçimimden memnundum, tadını alınca mutlu oluyordum. Ama kızım? Onun bir tercihi yoktu ki, tamamen benim kontrolümde besleniyor. Onun zararlı yiyecekleri yemesine göz yumamazdım. 24 ay emzirme sürecindeki direncim ve ardından mutfak alışverişimde tüm gıdaları organik sertifikalı ürünler tercih edişim. Bunları yaparken kızımın elinde seker, jelibon yemesi… Nasıl bir çelişki?

Haliyle şeker bırakma sürecim benim için çok rahat geçti. Son zamanlarda elime tarif defterlerimi aldım ve şeker yerine ne koysam nasıl pişirsem matematiğini yapmaya başladım. Öncelikle evde herkesin ortak sevdiği ne yapsam diye düşününce, ortaya çıkan bizi şaşırtmadı. Tabi ki çikolata! Şöyle vicdan azabı çekmeden içime sine sine yemek istediğim öncelikli şey çikolata.

Tam da bu günlerde İstanbul Oyuncak Müzesi’nde 2 sezondur, her hafta Salı günü katıldığım Kitap ile Sohbet etkinliğinde Yasemin Sungur, Aktarlar Derneği Başkanı Ayhan Ercan ile sohbet etti. Doğal Süper Gıdalar kitabında okurlarıyla paylaştığı konular hepimizin daha sağlıklı, daha kaliteli bir hayat için merak ettiğimiz konuları konuşmamızı sağladı. Kendisini büyük bir ilgiyle dinledim ve kitabını inceledim. Son sayfalarında tarifler bölümü yer alıyordu ve sağlıklı şekersiz çikolata tarifini görünce uzun zamandır beklediğim bir haberi duymuşçasına heyecanlandım. Ertesi gün Ayhan Ercan’ın markası olan BioStore mağazasına giderek kitapta yazılı olan malzemeleri aldım. Eve dönüp çikolata yapmak için kolları sıvadım. Tarif ve malzemeler ana hatlarıyla aynı kalmak koşuluyla elbette yorumumu kattım. Çünkü mümkün değil heyecanım bu kadar fazlayken en güzelini yakalama arzumu bastıramazdım. Sonuç bence mükemmel oldu. İlk tadımı kızım Ada yaptı. Biliyorum ki çocuklar eleştirilerini her zaman tarafsız ve gerçek duygularıyla yapar. Yedikten sonra hemen arkasından “daha fazla yiyebilecek miyim anne?” diye sordu. Cevabımı almıştım. Eşim de tadından memnundu. Komşularım, arkadaşlarım müptelası oldular. Doyasıya çikolata yemenin keyfi bambaşka.

Şekersiz hayatı seç ve sağlıklı, mutlu kal.

Şekersiz çikolata tarifi için tıklayın .

Elifcan Çallı

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