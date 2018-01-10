Şehir Tiyatroları Münir Özkul’u Yitirmenin Üzüntüsünü Yaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, usta sanatçılarından Münir Özkul’u yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine, Türk Tiyatrosu ve Sineması’na başsağlığı dileriz.

Münir Özkul için 7 Ocak 2018 Pazar günü saat 11:00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip sanatçının cenaze namazı kılınacak.

Münir Özkul (1925-2018)

5 Ağustos 1925’te İstanbul Bakırköy’de doğan Münir Özkul küçük yaşlarda tiyatroya merak sardı. Özkul, İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde eğitimine devam etti.

Eğitimini tamamlayan Özkul, Bakırköy’de bulunan Halkevi’nde oyunculuğa adım attı. İlk amatör sahne deneyimlerini burada gerçekleştiren Özkul, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda bir süre oynadıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na geçti.

Ses Tiyatrosu’nda sergilenen oyunlarda rol almaya başladı. Ardından özel bir tiyatro olan Küçük Sahne’ye geçti. Burası Özkul’un yükselişinde bir dönüm noktası oldu.

İstanbul Şehir Tiyatroları’nda “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı”, “Gönül Kaçanı Kovalar”, “Sevgili Karısı”, “Bir Kilo Namus”, “Tablodaki Adam” oyunlarında rol aldı.

“Hababam Sınıfı”, “Gülen Gözler”, “Neşeli Günler”, “Sev Kardeşim”, “Mavi Boncuk” filmlerindeki rolleriyle hafızalara kazındı.

Münir Özkul 10 dizi, 20 tiyatro oyunu ve 220 filmde rol aldı. Oyuncu, “Sev Kardeşim” filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali’nde “en iyi erkek oyuncu” ödülünü kazandı. “Bizim Aile” filminde canlandırdığı “Yaşar Usta” rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali’nde özel ödül kazandı. “Süt Kardeşler” filminde yönetmen yardımcılığı da yapmıştır.