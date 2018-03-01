Şamanizm ve Göçebe Kültürden İlhamla: Ramazan Can’ın Kişisel Sergisi 13 Nisan’a Kadar Görülebilir

Güncel sanatın öne çıkan genç isimlerinden Ramazan Can’ın son beş yıl içinde ürettiği çalışmalarını bir araya getiren “evvel zaman işi” isimli kişisel sergisi, 1 Mart- 13 Nisan 2018 tarihleri arasında Anna Laudel Contemporary’de.

Modern hayatın beraberinde getirdiği sorunlara dikkat çekerken, geçmişle bugün arasında köprü kuran Ramazan Can, çalışmalarında “ilkel” yaşamlardan unutulmuş anekdotlar sunuyor. Şamanizm, ritüeller, totemler ve Anadolu’ya has geleneklerden ve mitolojiden esinlenen sanatçı, “Evvel Zaman İşi” isimli sergisinde, izleyiciyi aynı zamanda kendi iç dünyasına ve çocukluk anılarına doğru yolculuğa davet ediyor.

Çocukluğunda geçirdiği rahatsızlıkların tedavisi için götürüldüğü sağaltıcı ritüellerinin ilk ürettiği işlerin besleyicisi olduğunu belirten Ramazan Can, sonrasında ritüeller üzerinde yaptığı araştırmalar neticesinde, bu tarz tedavi yöntemlerinin Türklerin İslamiyet’in kabulünden önceki inanç sistemi olan Şamanizm’e dayandığını ve mitolojik kaynaklı bazı geleneklerin günümüze kadar geldiğini görür. Halen devam eden benzer alışkanlıklar, sanatçının güncel sorunları Şamancıl bakış açısıyla ele almasına yardımcı olur.

Sanatçı kendi kimliğini, hafıza ve zaman gibi kavramları tanımlarken ilhamını doğup büyüdüğü topraklardan alır ve bir zamanlar göçebe olup sonra yerleşik hayata geçmiş insanların yaşadığı bölgelere ait hikayelerin peşine düşer. Özellikle eleştirel teori ve kültürel hafıza konuları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Andreas Huyssen’in “Her anımsama kopmaz biçimde geçmiş bir olaya ya da deneyime bağlı olsa bile, herhangi bir anımsama ediminin zamansal statüsü hep şimdidir,…geçmişin kendisi değil. Belleği oluşturan, geçmiş ile şimdi arasındaki bu çok ince yarıktır…”* söyleminden hareketle, Ramazan Can, belleği canlı tutan ve sanatsal yaratıcılığı besleyen geçmişle şimdi arasındaki bu yarığı görmemize yardımcı olur.

Güncel sorunlara cevap ararken izlediği bu metodoloji, sanatçının geçmişle bugün arasındaki bağlantıları kurabilmesini sağlarken, modern olanla ilkel olanı da karşılaştırmasına vesile olur. Hatta daha da ileri giderek, modern olanın ortaya çıkardığı sorunların çözümünde ilkel olanın metotlarını kullanmanın akıllıca olabileceğini varsayarak bu duruma göndermeler yapan birkaç serilik işler üretmesine yol açar.

1 Mart Perşembe günü açılışı gerçekleşen “Evvel Zaman İşi”, sanatçının 2013-2018 yılları arasında, ölüm ve yaşam, beden ve ruh, ritüeller ve totemler ve Şamanizm konuları ve göçebe kültürü üzerine ürettiği resim, enstelasyon, heykel, halı, video ve dokuma çalışmaları farklı başlıklar altında sunuyor ve izleyiciyi Can’ın iç dünyasını, çocukluk anılarını ve güncel konuları algılama biçimlerini bir arada deneyimlemeye davet ediyor.

Adres: Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu 34421 İstanbul

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Ramazan Can

1988 yılında Manisa’da doğan Ramazan Can, 2011 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2015 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nı yüksek lisans derecesi ile tamamlayan sanatçı, şu anda Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlilik programına devam etmektedir. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Ramazan Can, Türkiye’de çok sayıda kişisel ve karma sergilerde yer almıştır ve çalışmalarına Ankara’daki atölyesinde devam etmektedir.

Kişisel Sergilerinden Seçmeler

2018 “Evvel Zaman İşi”, Anna Laudel Contemporary, İstanbul

2016 “Şamancıl Metamorfoz”, Tilki Galeri, Ankara

2016 “Şamanların Erk Hayvanları’’, Hotel Houston, Ankara

2015 “Şamanlar ve Demonlar’’, Foyart Sanat Galerisi, Ankara

Karma Sergilerinden Seçmeler ve Ödüller

2017 Contemporary İstanbul, Sanat Fuarı, Anna Laudel Contemporary, İstanbul

2017 ‘‘SIFIR/ZERO’’ Cer Modern, Ankara

2017 “Rooms and Walls’’ Anna Laudel Contemporary, İstanbul

2017 Kültür Bakanlığı Genç Sanat 3. Genç Güncel Sanat Projesi Başarı Ödülü

2017 “MENTOR’’, Uray Sanat Galerisi, Ankara

2017 “Kınkanatlılar’’ Galeri Çankaya, Ankara

2017 “Gerçeklik Alanı 4’’ Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara

2016 “Ona Bakarsan-Kolaj Güncesi’’ Foyart Project, Ankara

2016 “Hikaye’’ Foyart Galeri, Ankara

2015 “Tunus Caddesi No:35’’ Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara

2015 “Aborjinal Olmayan’’ Kadim Dostlar Konağı, Antalya

2015 “Gerçeklik alanı III’’ Uray Sanat Galerisi, Ankara

2014 “Maya Art Project Houston Sanat’’ Houston Hotel, Ankara

2014 “Ankara’nın Genç Karması 3’’ Almanya Büyükelçiliği, Ankara

2014 “Maya Art Project Antalya Sergisi’’ The Marmara Otel, Antalya

2014 “Kav Yaz Karma Sergisi I’’ Kav Sanat Galerisi, Ankara,

2014 “Kesişme Noktası IV’’ Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara

2013 “’Peker Sanat Ödülleri’’ Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara

2013 “Periferi’’İçel Sanat Kulübü, Mersin

2013 “Hal-i Hazır’’ Nurol Sanat Galerisi, Ankara

2013 “Genç Etki VII’’, Kav Sanat Galerisi, Ankara

2013 “Gerçeklik Alanı II’’, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara

2012 “Kanaatler ve Nesneler”, Peker Sanat, Ankara