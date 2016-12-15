Şair Behçet Necatigil, Kızının Okuduğu Şiirlerle Anıldı

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Yasemin Sungur’la Şiir ile Sohbet etkinliğinin 6. buluşması Türk Edebiyatı’nın önde gelen şairlerinden Behçet Necatigil anısına kızı Ayşe Sarısayın ile gerçekleştirildi Oyuncak Müzesi’nde. Edebiyat dünyasına adımını babasını anlattığı “Çok Şey Yarım Hâlâ” kitabı ile atan Ayşe Sarısayın niçin yirmi iki yıl beklediğini şöyle anlattı:

Babamdan bende kalanlara kendi yaşamımla, yaşanmışlıkla gerçeklik kazandırmayı beklemiştim galiba. Onu daha iyi anlayabilmek için, yaşamın farklı evrelerinden geçmeyi, sağlam dostlukları, sevgileri, hüzünleri, acıları yaşamayı beklemiştim. Babamın evde çok söylediği gibi : “Yirmisinde erken, otuzunda belki !” ya da “ Çünkü asıl şiirler bekler bazı yaşları.”

Ayşe Sarısayın babasının edebiyatla, ailesi ve arkadaşları ile yaşadıklarını, o yaşların ve yirmi iki sene sonrasının algısıyla bizlere aktarıyor. Kendisinin babasına ve şiirine bakış açısındaki değişimleri okurken samimiyetini hissediyorsunuz. Kendi deyişiyle “şiir hep aynı, algı değişir sadece.”

“Babam dar mekanlarda çalışırdı. Yaşadığımız iki evde de en küçük odalar babamın çalışma odası olmuştu ama odası onun hayatı idi derken; Hilmi Yavuz, “oda, yani Behçet Necatigil’in özel hayatının gerçekleştiği alan, olanca darlığına ve insana sunduğu son derece sınırlı yaşantı deneyimlerine karşın, alabildiğine genişletilir. Hiç abartmadan söyleyeyim; Necatigil’in odası, Dünya’dan büyüktür.”

Gerçek edebiyatsever Necatigil için fiziki sınırların önemi yoktur. Bütün dünya ve yaşam onun sözcüklerinden şiirlerine akmaktadır çünkü.

Ayşe Sarısayın, “Babanız çalışıyor, sessiz olun uyarısıyla büyüdük. Akşam yemeklerinde bir araya gelirdik. Oyun oynamazdı bizimle, masal anlatırdı. Sorularımıza şiirlerinin mısralarıyla cevap verirdi. İlkokulda çocuklar şairin kızı diye dalga geçerdi, ben de ısrarla onun bir mesleği olduğunu, öğretmen olduğunu söylerdim. Ortaokulda şair olduğunu kabullendim artık” cümleleriyle çocukluğunun duygularını paylaştı bizlerle.

İlk şiirinin Varlık dergisinde yayınlandığı 1935 yılından vefat ettiği 1979 yılına kadar geçen sürede bizlere 14 şiir kitabı, 4 radyo oyunu, 1 düzyazı, 3 antoloji, 34 çeviri eser bırakan usta şairin tüm hayatının edebiyat ve çalışma olduğunu görmek zor değil.

Behçet Necatigil gerek Türk Şiirinin yeni akımlarla zenginleştiği gerekse Türk siyasi hayatının dünya konjonktürü içinde yeniden şekillendiği bu dönemlerde hiçbir akıma yönelmeden sanatçı duruşunu korumuş, sürekli yeniyi arayan, sorgulayan kalemi ile modern Türk şiirinde önemli bir yere sahip olmuştur. Yaşadığı dönemde toplumcu şiir yazmamakla, “çağının tanığı” olmamakla eleştirilmiştir. Ustanın kendi deyişi ile; şiirde kırk yılını doğumundan ölümüne, orta halli bir vatandaşın, birey olarak başından geçecek durumları hatırlatmaya; ev-aile-yakın çevre üçgeninde, gerçek ve hayal yaşantılarını iletmeye, duyurmaya harcadı. Arada biçim yenileştirmelerinden dolayı yadırgandığı da oldu, ama genellikle, eleştirmenler, tutarlı ve özel bir dünyası olan bir şair dediler.

Erdal Öz; “Yazdığı şiirleri en güzel okuyan şairimiz belki de o dur. Şiirine bu kadar yakışan bir okuyuşu bulan şairimiz azdır. Necatigil belleğimde, yüreğimde, hep sıkılan, çekinen, utanan bir ses olarak kalmıştır şiirleriyle” der.

Şiirlerinde mutsuzluk ve hüzün vardır usta şairin, ince ve derin bir duygusallıktır bu. Çocukluğunun geçtiği zorlu yıllar, hayata bakışını şekillendirmiş naif, hüzünlü ve duygusal bakışı mısralarından bize yansımıştır.

Ayşe Sarısayın “Çok Şey Yarım Hala” derken, ben inandırıcı anlatımı ve paylaştığı içten duygularla büyük şairin dünyasını daha iyi tanıdığımı ve artık şiirlerini okurken daha farklı algılayacağımı düşünüyorum.

Büyük şair, bize kızı Ayşe Sarısayın’ı tanıştırdı bugün. Kızının sesinden şairin şiirlerini dinledik. Mükemmel dili ile kaleme aldığı ve ödüllerle taçlandırılan eserleri için Kitap ile Sohbet’te buluşmak sözüyle noktaladık toplantımızı.

Teşekkürler Ayşe Sarısayın

Teşekkürler Yasemin Sungur

İlknur Kayhan Karapolat

Kaynaklar: Çok Şey Yarım Hala- Ayşe Sarısayın

Sevgilerde- Kendi Seçtiği Şiirleri

Şiir İle Sohbet notlarım.