Sağlıklı Tarifler: Şekersiz Çikolata

Sağlıklı Şekersiz Çikolata

Malzemeler:

100 gr katı kakao yağı

1 çorba kaşığı organik Hindistan cevizi yağı

10 tatlı kaşığı öğütülmüş kakao nibi keçiboynuzu karışımı

2-3 çorba kaşığı bal, dut pekmezi ya da agave şurubu

15 adet goji berry ya da likapa kurusu

Tarifi: Kakao yağını benmari usulü eritin. Bunun için bir tencerenin içerisine 1/3’üne gelecek şekilde kaynar su ekleyin ve üzerine bu kaynar suya değmeyecek şekilde tercihen çelik veya cam kâse oturtun. Ocağın altını en kısığa ayarlayın. Kâseye kakao yağını ekleyin ve hafifçe karıştırarak erimesini bekleyin. Kâseyi kenara alın. Hindistan cevizi yağını ekleyip karıştırın. Karışımın içine kakao ve keçiboynuzu tozu karışımını azar azar ilave edip tel karıştırıcı yardımıyla sürekli karıştırın. En son bal ve kuru meyveyi ilave edip, çikolata kalıplarına döküp buzlukta 2-3 saat donmasını sağlayın. Daha sonra buzdolabınızda saklayın.

Ben bu tarifi güllü, Antep fıstıklı ve fındıklı denedim. Eşim ve arkadaşlarım için ise portakal likörü ile yaptım. Muhteşem oldu.

Çikolata kalıplarımı Tchibo mağazasından almıştım. Silikon kalıplar çikolatanın yüzeyinin mat görünmesine sebep olur. Tercihinizi sağlam plastik kalıplardan yana kullanın.

Afiyet olsun.

Elifcan Çallı

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