Roman Kahramanları Kitap ile Sohbet’te Canlandı

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Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet grubu olarak, 9.sezon ve 284. haftamızda, her hafta salı günü buluştuğumuz İstanbul Oyuncak Müzesi’nde, yeni yılı farklı bir etkinlikle karşıladık. Her yıl farklı konseptlerle yeni yıla merhaba diyen bizler, bu yıl ‘Kitap Kahramanları Canlanıyor’ dedik ve beklenenin üstünde bir performansla kitap kahramanlarınızı sunduk.

Yasemin hocamızın bu yılın konseptinin kitap kahramanları olacağını söylediği andan itibaren, hepimizi tatlı bir telaş sardı. Öyle ya, kitapları okuyor, okuduğumuz satırlardan etkilendiklerimizin altını çiziyor, birbirimizle paylaşırken bazen karakterleri içselleştiriyorduk. Kim olacağına karar verenler, kostümleri nasıl ayarlayacağım telaşına düştü. Konuşmalar, yazışmalar, buluşmalar, alışverişler. Herkes birbirine tam destek. Kostümler yapıldı, alındı, kimine eklemeler yapıldı, alışverişe çıkıldı, eklendi, çarpıldı, bölündü ve ortaya muazzam karakterler çıktı. Son dakikada dahi eksikler paylaşıldı ve hepsi elbirliği ile giderildi.

Sadece kostümü giyip karakteri anlatmakla kalır mıyız? Hayır efendim, biz kılığına büründüğümüzo karakterizdir artık. Yasemin Hocamız Tiffany’de Kahvaltı’ daki Holly’di. Bizler de Bihter’dik, Firdevs’tik, Virginia idik. İnce Memed, Hatice, Şarlo, Fosforlu Cevriye, Asya, İlyas, Boleyn kızı, Defne Kaman, Kırmızı Başlıklı Kız, Heidi, Frida, Halide Edip ve daha nice nice karakterlere büründük ki elbette aramızda Nietzsche de vardı.

Ben 1910’lardaki suffragette feminist akımından yola çıkarak o dönemin aktivistlerinden Emily Davidson, yine aynı dönemde yazılmış Kendine Ait Bir Oda kitabının yazarı Virginia Woolf ve kitaptaki kahramanı Judith’ i anlattım. Ben dahil pek çoğumuz, anlatımımıza tiyatral renk kattık.

Bugünün hazırlığı bir telaş, buluşması bir telaş. Buluşma amacımız her zaman kitap, paylaşımlarımız sınırsız.

Bugün şunu diledim yeni gelecek yıldan. 2017 öyle bir gel ki bizim kitapdaşlarımızla olan yaşamımız gibi bir yaşam sun tüm insanlığa.

Herkes dostça, herkes paylaşımla, herkes iyi iletişimle güzel bir ömür geçirsin.

Herkese mutlu, bol okumalı, bol paylaşımlı bir yıl dilerim.