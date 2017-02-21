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Humanist Kitap Yayıncılık’ın kurucusu ve 4CEO’nun değerli eğitmeni, sevgili arkadaşım Menekşe Polatcan Serbest’in en son yayınladığı Richard Branson’un “Takılma, Yap Gitsin” isimi kitabını ancak bitirebildim.

Eğer bir şeyin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız veya özel hayatınızda yapmak istediğiniz bir şey varsa ama tam olarak hedefinize nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsanız, o önemsiz “yapamam” kelimesinin sizi durdurması gerektiğine inanmıyorum. Eğer hedeflerinize ulaşmak için gereken deneyime sahip değilseniz başka bir yöne doğru gidin, oraya ulaşmak için başka bir yol bulmaya çalışın. En karmaşık sorunların bile her zaman bir çözümü vardır.

Richard Branson hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, 1950 yılında Londra’da doğmuştur. 16 yaşında “Student” isimli bir dergi yayınlaması ile başlayan iş hayatı, 1971 yılında “Virgin Megastore” zincirinin ilk mağazası ile ivme kazandı. Gösterişli stili ve farklı satış stratejileri ile Virgin markası 1980 yılından sonra hızla büyüdü. İnovatif yönü ile birçok makale ve araştırmaya konu olan “Virgin Atlantic Airways” ismi ile bir havayolu şirketi, hemen ardından “Virgin Records” isimli müzik şirketini kurdu. Halen “Virgin Şirketler Grubunun CEO’su olup, 4 milyar Sterlinin üzerinde bir servetin sahibidir.

Son yıllarda okuduğum en motive edici kitaplardan bir olduğunu söylesem yanlış yapmamış olurum.

Kitabının, her adımı ince eleyip, sıkı dokuyan birine bile her bölümün ayrı bir enerji vereceğini düşünüyorum. En çok ilgimi çeken bölümlerin başlıkları: “Sadece Yap!, Cesur Olun, Kendinize Meydan Okuyun, Aile ve Arkadaşlarınıza Değer Verin, Saygılı Olun, İnovatif Olun, İyilik Yapın ve Genç Düşünün.

Sadece başlıklar bile insanı kitabın içine çekiyor.

Eğer ileriye bakarak sorunu düşünür ve aradaki potansiyel tehlikelerle dolu onca kilometreye odaklanırsanız, o ilk adımı asla atamayabilirsiniz. Hayatta elde etmek istediğiniz her neyse, eğer çaba göstermezseniz hedefinize ulaşamazsınız. O ilk adımı atın. Karşınıza pek çok zorluk çıkacaktır. Engellerle de karşılaşabilirsiniz; ama sonunda başaracaksınız.

Cesaret ve motivasyon veren bu kitabı, herkese olduğu kadar, özellikle kafasında bir iş fikri olanlara tavsiye ederim.

Hakan Okay