Ressam Gazi Sansoy’dan “Dönemler” 11 Ocak-16 Şubat Arasında Laudel Contemporary’de

Ressam Gazi Sansoy’un 2008-2018 yılları arasındaki̇ çalışmalarını kapsayan “Dönemler” isimli kişisel sergisi 11 Ocak- 16 Şubat 2018 tarihleri arasında Anna Laudel Contemporary’de.

Gazi Sansoy, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde siyasi hiciv alanında ün salmış isimlerin olduğu köklü bir aileden geliyor. Eleştirel resim dilinin oluşmasında muhalif dedelerinden esinlenen Sansoy, çalışmalarında Osmanlı kültürel mirasına olduğu kadar Batı Avrupa medeniyetine ve görsel sanatına yönelik eleştirel yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Sanatçı, çok katmanlı resim çalışmalarında Doğu ile Batı’nın sosyokültürel farklılıklarını, iki medeniyetin geçmişi ve bugününü izleyiciye yenilikçi ve muzip bir dille sunuyor.

11 Ocak- 16 Şubat tarihleri arasında Anna Laudel Contemporary’de gerçekleşecek “Dönemler” isimli sergi, Gazi Sansoy’un son 10 yılda ürettiği işlerini, 5 farklı başlık altında bir araya getiriyor.

“Çıplak ve Örtülü Öyküler / Arabex”, sanatçının 2008-2010 döneminde ürettiği ve genel olarak kendi çektiği fotoğrafları veya farklı medya kanallarında gördüğü imgeleri, kendine özgü bir teknik ve üslupla anlattığı işlerini içeriyor. “Biz Kimiz?” serisinde 2010’dan itibaren üzerinde çalıştığı, Osmanlı minyatür sanatının son büyük temsilcisi kabul edilen Levni’nin minyatürleri ile güncel insan imgelerini harmanlayan Sansoy, eş zamanlı olarak ürettiği “Yüzsüzler” serisinde Rönesans sonrası Batı Avrupa resim geleneğinden esinlenerek, bu eserleri günümüzün tanıdık imgeleriyle buluşturarak, güncel bir bakış açısıyla sunuyor. “Kutsal Süt” serisi sanatçının 2015-2017 arasında ürettiği yeni çalışmalarını içeriyor. Son olarak “Dün, bugün, yarın, İstanbul, Dervişler” ise sanatçının aile geçmişine gönderme yaptığı çalışmalarından oluşuyor.

Resimlerinde güncel siyasi temaları hicvederken, aynı zamanda Doğu ve Batı’nın geleneksel resim tekniklerine yaptığı absürt müdahalelerle izleyiciyi hem düşünmeye hem de sanat tarihini yeniden değerlendirmeye teşvik eden Sansoy, günümüz resim sanatının öne çıkan sanatçılarından.

Sergiye aynı zamanda fotoğrafçı, video sanatçısı ve besteci Balamir Nazlıca’nın “Unconcealment” adını verdiği kısa film serisi kapsamında çektiği Gazi Sansoy’un sanatını icra edişini konu alan kısa filmi eşlik edecek. Sansoy’un stüdyosunda gerçekleşecek çekimde Nazlıca, sanatçıya müdahale etmeden, onun psikolojisine odaklanarak, çalışırken nasıl bir ruh haline büründüğünü izleyicilere sunacak. Yönetmenliğini Nazlıca’nın üstlendiği “Unconcealment” serisi, güncel sanatçıların çalışırken girdikleri büyülü dünyayı yakalamayı amaçlıyor.

“Dönemler” 11 Ocak- 16 Şubat 2018 tarihleri arasında Anna Laudel Contemporary ’de görülebilir.

Adres: Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu 34421 İstanbul

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Gazi Sansoy

1968 yılında İstanbul’da doğan Gazi Sansoy, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Mustafa Aslıer danışmanlığında yüksek lisansını bitirdi. 2007-2015 yılları arasında Ütopya Platform Sanat Galerisini kurdu ve yönetti.

Sanatçının çalışmalarında, çoğunlukla figüratif imge üzerine kurulu bir resim dilini ve internetten seçip, indirdiği dijital imgeleri kendine özgü ressamca müdahaleler ile dönüştüren ve gelenek ile uzlaşmayı amaçlayan “pentür” arayışını adım adım geliştirdiği görülür. Sansoy’un son dönem yapıtlarının oluşumunda, uzun yıllardır ayrıntılı olarak incelediği, Lale Devri’nin ünlü ressamı Levni’nin minyatürlerinin etkisi büyüktür. Sanatçının, Levni’nin minyatürlerinden yola çıktığı kompozisyonlarında üç önemli ana figür grubu hemen fark edilir: Yapıtların ana kurgusunu belirleyen Levni imgeleri; daha önceki yıllarda kullandığı Batı resim geleneğinin ünlü ressamlarının figürleri ve çeşitli güncel imge stoklayan internet sitelerinden elde edilen, erotik ve dişil güncel magazin imgeleri. Sansoy’un az sayıda ürettiği büyük boyutlu figürlerle kurguladığı yapıtlarının yüzlerce küçük figür ile organize edilmiş olması dikkat çeker. Bu çalışmalarında sanatçı, Levni figürleri ile, Rembrandt gibi ressamların figürlerini aynı ölçekte yan yana getirerek devrinin iki rakip medeniyetini hem sanat tarihi açısından hem de sosyokültürel açıdan karşılaştırır.

Sanatçının son üç seneyi kapsayan dönemdeki işleri ise aile tarihine gönderme yapar. Sansoy’un, Osmanlı’nın son dönemlerinde siyasi hiciv niteliğindeki yazılarıyla dikkat çeken dedesi Müderris Ziya Bey’in hayatının ve çalışmalarının, sanatçının yakın zamanda ürettiği çalışmalarında temel esin kaynağı olduğu görülür.

Sansoy, Türkiye ve yurt dışında çok sayıda kişisel ve karma sergilere katılmıştır ve çalışmalarına halen Kızıltoprak’taki atölyesinde devam etmektedir.