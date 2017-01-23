Rahmi M. Koç Müzesi’ni Google Street View’le Gezin

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Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen 14 binin üzerinde objeyi görmek ve koridorlarında dolaşmak için artık internete bağlanmak yeterli olacak. Rahmi M. Koç Müzesi, Google Street View özelliğiyle sanal ortamda da gezilebilecek.

Kapılarını açtığı 1994 yılından bugüne Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul’da kültürü ve endüstri tarihini bir arada sunabilen tek adres olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor.

Nostaljik tren turu, denizaltı gezisi, atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik otomobiller ve çok daha fazlası Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçileri bekliyor. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonlarıyla geçmişten günümüze endüstri, ulaşım ve iletişim tarihine ışık tutan Rahmi M. Koç Müzesi’nde hem çocuklar hem de büyükler tarihin evrimini gözlemleme şansı buluyor.

Bir cep telefonu kadar yakın

Rahmi M. Koç Müzesi, sadece geçmişi bugüne taşımakla kalmıyor aynı zamanda gelişen teknoloji ile endüstri, iletişim ve ulaşım tarihinin bugününe de tanıklık ediyor.

Detaylı, titiz ve uzun bir çalışma sonrasında çekimleri tamamlanan Google Street View ile Rahmi M. Koç Müzesi artık internet üzerinden de gezilebiliyor. Ziyaretçiler müzenin birbirinden ilgi çekici koleksiyonlarını açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere 23 bin m2’lik alanını artık sanal turla tanıyıp, gerçek gezi öncesinde bilgisayar, cep telefonu ya da tablet yardımıyla gezilerini planlama şansı yakalıyor.

Bu eşsiz gezi keyfini deneyimlemek için tıklayın.

https://www.google.bg/maps/@41.0426794,28.9495356,3a,75y,103.26h,88.12t/data=!3m7!1e1!3m5!1svWVk89vSIWMAAAQvvLyAdA!2e0!3e2!7i13312!8i6656

Google Street View nedir?

Google Street View, Google Maps ve Google Earth teknolojileri ile bütünleşik olarak dünyadaki birçok kamuya açık alanlardan caddeler boyunca panoramik görüntülerin izlenebilmesini sağlıyor. Panorama görüntülerinin, çekilen fotoğraflarla birleştirilmesi ile elde edilen Google Street View, Türkiye’deki az sayıdaki mekanla birlikte Rahmi M. Koç Müzesi’nde de hizmet veriyor.

Rahmi M. Koç Müzesi hakkında:

Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye’nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile hali hazırda 11 bin 250 m2’lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahiptir. “Denizaltı” gezisinden, “nostaljik tren” turuna, uçaklardan klasik otomobillere kadar tarihin tüm detayları arasında gezintiye çıkma fırsatı sunan Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçiler, Fenerbahçe Vapuru Büfesi, Coca Cola Büfesi, Demlik Kafe, Café du Levant ve Halat by Divan’da yemek yiyebilir. Rahmi M. Koç Müzesi, pazartesi hariç her gün, hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ve resmi tatillerde ise (1 Ekim – 31 Mart) 10:00-18:00 (1 Nisan – 30 Eylül) 10:00-19:00 saatlerinde ziyaret edilebilir. Müzeye giriş ücreti yetişkinler için 15 TL, öğrenciler için ise 6 TL’dır.

www.rmk-museum.org.tr

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