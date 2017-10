People Make The Brand için Geri Sayım Başladı

| tarafından

İşveren markası alanındaki gelişmelerin ve trendlerin yanı sıra yerli ve global pek çok işveren markasının stratejik yaklaşımlarının sunulduğu People Make The Brand Konferansı 24 Kasım’da İstanbul’da…

Beşincisi düzenlenen İşveren Markası Konferansı (People Make the Brand) Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinin insan kaynakları ve iletişim profesyonellerine ev sahipliği yapacak.

Sektörün en önemli konferansı olan People Make The Brand, 24 Kasım’da Fairmont Quasar İstanbul’da sektörün lider markalarından üst düzey katılımcıları ağırlayacak.

Konferansta işveren markası metrikleri, global işveren markalarının lokal uygulamaları, çalışan değer önermesi geliştirme süreci ve sürdürülebilir işveren markası stratejileri de ele alınacak.

İdeal İşveren Araştırması

Garanti Bankası’nın sponsorluğu ile Dinamo Danışmanlık tarafından düzenlenen People Make The Brand Konferansı’nda 2017 yılında 50.000’e yakın Y kuşağı ile gerçekleşen Universum İdeal İşveren Araştırması sonuçları paylaşılacak.

Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı Evrim Kuran’ın açılışını yapacağı konferansın moderatörlüğünü Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan yürütecek. Konferansın konuşmacıları arasında Vodafone Global İşe Alım Ve İşveren Markası Başkanı Catalina Schveninger, Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Garanti Bankası İnsan Kaynakları Koordinatörü Burak Yıldıran, Universum Stratejik Danışma Kurulu Başkanı Claudia Tattanelli, Universum Global Strateji Başkan Yardımcısı Richard Mosley yer alacak.

People Make The Brand’in yaratıcısı ve küratörü Evrim Kuran: “Markayı inşa edenin insan olduğu fikriyle, insan kaynakları, pazarlama ve iletişim dünyasını bir araya getiren bu konferansı bundan 5 yıl önce tasarlayıp hayata geçirdiğimizde, çok iyi dönüşler aldık. Her yıl merakla beklenen bir konferans haline gelen People Make The Brand bu yıl da ele aldığı konularla ve araştırma sonuçlarıyla işi insan olan her sektörden profesyonelin dikkatini çekecektir. ” dedi.