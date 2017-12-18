Ozan Ünal’ın Heykelleri: “Düş Bozumu”

Bir “yanılgı” üzerine kuruluyor olabilir mi yeni dünya?

İnsanın bir hevesle başladığı modernite serüveni, önünü alamadığı, başa çıkamadığı, güçlenmeyi beklerken yok olmaya başladığı bir acziyete mi dönüşüyor?

“Tek ve biricik” olduğu pompalanırken bir yandan, tinsel ve bedensel olarak “uyum” halinde silinip gidiyoruz kendi “öz” hayatlarımızdan.

Verdikçe aldığını gördük mü hayatın bu haliyle. Kendi ellerimizle –nedense bile isteye- teslim ederken başrolü; kırılgan bedenimizi korumanın derdine düştü güdülerimiz; sardıkça sardı “tin”imizi dokunmatik “akıllı” dünyaya karşı demirden zırhlarla. Artık biliyoruz ki “düşbozumu” bu korkunun, bu hayal kırıklığının adı. Ve demirden zırhlarımız artık yeni “ten”imiz. Ve “demir” artık yeni “ben”imiz.

Ozan Ünal’ın “Düş Bozumu” ismini verdiği heykel sergisi 12 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında Galeri Selvin’de izlenebilir.

GALERİ SELVİN

Arnavutköy Dere Sok. No:3

Arnavutköy, Beşiktaş İstanbul

Tel: 212.263 74 81

www.galeriselvin.com

*pazar günleri hariç 11:00 – 18:30 saatleri arasında.