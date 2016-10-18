Oyuncu Deniz Çakır ve Fotoğrafçı Serdal Güzel’den Rabarba: Sesleri Görmek Sergisi

| tarafından

Seslerini çok yakından tanıdığımız ancak kimini yakından tanısak da kiminin adını bile bilmediğimiz dublaj sanatçılarının fotoğraflarından oluşan “Rabarba: Sesleri Görmek” sergisi Antalya Kültür Merkezi’nde açıldı.

53. Uluslararası Antalya Film Festivali Türkiye sinemasına sesiyle anlam katan dublaj sanatçılarını, Fotoğraf sanatçısı Serdal Güzel ve ünlü oyuncu Deniz Çakır’ın objektifinden, “Rabarba: Sesleri Görmek” isimli sergi ve kitap aracılığıyla dublaj stüdyolarından çıkartıp sinema izleyicisiyle buluşturdu.

Sergide yer alan fotoğraflar, 2009- 2011 yılları arasında dublaj stüdyolarında, seslendirme yaptıkları sırada Güzel ve Çakır tarafından fotoğraflanan 151 ses ustasının siyah beyaz fotoğraflarından oluşuyor. Kenan Işık, Parla Şenol, Tamer Karadağlı, Cem Davran, Aliye Uzunatağan, Yekta Kopan, Mehmet Ali Erbil, Beyhan Saran, Oya Küçümen, Altan Erkekli, Erkan Taşdöğen, Can Gürzap, Derya Baykal, Cihan Ünal, Şenay Gürler, Yeşim Kopan, Sezai Aydın, Jeyan Tözüm, Sungun Babacan gibi sanatçılarımız fotoğraflarıyla, bugün Antalya Kültür Merkezi’nde açılan sergide bir araya geldi.

Sergide fotoğrafları yer alan ve sesleriyle yıldızlaşan iki dublaj sanatçısı Altan Karındaş ve Toron Karacaoğlu’na ayrıca

Ünlülerin Sesi Oldular

Belgin Doruk, Göksel Arsoy, Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Filiz Akın ve daha pek çok starın siyah beyaz yıllardan beri oyunculuklarının yanı sıra sesleriyle de ışıldamasını sağlayan dublaj sanatçıları, ilklerin yönetmeni Muhsin Ertuğrullu yıllardan itibaren sinemamızın vazgeçilmezleri, gizli kahramanları…

Zamanla hayatımıza giren yabancı filmler ve televizyon dizilerindeki karakterlerin de sesleriyle kalplerimize kazınmasını, tanınmakla kalmayıp belleklerimizde iz bırakmasını sağlayan, ses aktörleri olarak da adlandırılan dublaj sanatçıları; Al Pacino’dan Sylvester Stallone’ye, Bruce Wills’ten, Mavi Ay dizisinin yıldızı Cybill Shepherd’a, Tom Cruise’a, Bill Cosby’e kadar tüm uluslararası yıldızları sesleriyle ailelerimizin fertleri haline getirdiler.

Festival organizasyonu ayrıca sergi dışında konuyla ilgili olarak festival süresince dublaj sanatçılarının halkla buluşacağı çeşitli etkinlikler planladıklarını belirtti.

Seher ÖZEN KARADENİZ

Instagram: “seherozenkaradeniz”