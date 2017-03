Oscar’lar 89. Kez Sahiplerini Buldu

| tarafından

Sinema dünyasının bir yıl boyunca beklediği en önemli ödül töreni 26 Şubat’ta gerçekleşti. Hem de Oscar tarihine geçen bir organizasyonla. Töreni unutulmaz kılan anlar gecenin en sonunda yaşandı ama gelin biz en baştan başlayalım…

89. Oscar Ödül Töreni, kırmızı halı seromonisi biter bitmez hemen Justin Timberlake’in enerjik performansıyla başladı. Justin Timberlake kırmızı halıdan salona ilerleyen kameralarla birlikte, şarkısını söyleyip dans ederek salona giriş yaptı ve sahneye çıktı. En İyi Özgün Şarkı kategorisinde aday olan ve Troller filmi için yaptığı “Can’t Stop The Feeling”i, Bill Withers’ın 1978 yılı hiti “Lovely Day” ile mash up yaparak seslendirdi. O ve dansçıları hem sahnede hem izleyiciler arasında dans ederken, bütün salon da ayakta onlara eşlik ediyordu. Bu coşkulu açılışın ardından, töreni ilk kez sunan Jimmy Kimmel heyecanla sahneye çıktığında gecenin sonunda olacaklardan habersizdi.

Siyasi espriler ve göndermelerle dolu bir açılış konuşması yaparak, gecenin ilerleyişi hakkında da ipucu vermiş oldu. Belli ki tören boyunca ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, eleştirilerden nasibini alacaktı. Sadece Trump değil, Matt Damon da Jimmy Kimmel’in esprilerinde hedef tahtasında olacaktı. Matt Damon, bir süre önce Jimmy Kimmel’ın programına katılmış ve tüm bu karşılıklı atışmalar da orada başlamıştı. Daha gecenin başında Manchester By The Sea filminin yapımcılarından oyuncu Matt Damon’a ‘senin için yazılan rolü çocukluk arkadaşın Casey Affleck’e vererek, Oscar’a aday olamasını sağladın, büyük bir fedakarlık yaptın. Kendin de zarar eden bir filmde oynadın. Tebrikler aptal!’ diyerek ilk vuruşu yapmış oldu.

Meryl Streep’in vasat bir oyuncu olduğunu söyleyip, 20 Oscar adaylığıyla dolu vasat(!) kariyerinin abartıldığını vurgulayarak da, Başkan Donald Trump’ın bu konudaki sözleriyle dalga geçti. “Hatırlarsanız geçen yıl Oscarlar ırkçı gözüküyordu. Artık onun sayesinde görünmüyor” diyerek Trump’a teşekkür etti. “Filmler için ne kadar harika bir yıl. Siyahiler Nasa’yı, beyazlar da cazı kurtardı. İlerleme dediğiniz budur işte” ifadeleriyse kahkahalara sebep oldu. Gece boyunca Trump’a sataşmaya devam etti Jimmy Kimmel. Hatta ödül töreninin başlamasından yaklaşık iki saat sonra tekrar Trump’tan bahsederek, “2 saati geçti hala Donald Trump bize bir kere tweet atmamış. Endişelenmeye başlıyorum, iyi mi acaba” dedi ve canlı yayında Trump’a, “Uyanık mısın” şeklinde tweet attı. Hemen ardından da #MerylSaysHi (Meryl selam söylüyor)” hashtag’iyle bir tweet daha gönderdi ve salonda kahkaha sesleri yükseldi. Bu tweetler kısa süre içerisinde binlerce kez retweetlendi…

Gecenin ilk ödüllerinden En İyi Yardımcı Erkek ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülleri sürpriz olmayan bir biçimde Viola Davis (Fences) ve Mahershala Ali’nin (Moonlight) oldu. Mahershala Ali Oscar kazanan ilk müslüman oyuncu olurken, Viola Davis gecenin en etkileyici konuşmalarından birini yaptı: “Biliyorsunuz potansiyeli en yüksek insanların hepsinin bir arada olduğu tek bir yer var. Tek bir yer. O da mezarlık… İnsanlar bana sürekli şu soruyu soruyor: Viola, ne tür hikayeler anlatmak istiyorsun? Ben de onlara, o bedenleri mezarlarından çıkarmalarını söylüyorum. Toprağın altındaki o hikayeleri. Büyük hayalleri olan ama bu hayallerin gerçekleştiğini göremeyenlerin…Aşık olup kaybedenlerin… Ben oyuncu oldum ve bunun için şükrediyorum çünkü bir hayatı yaşamanın anlamını kutlayan tek mesleğe sahibiz.”

Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ı İran yapımı “The Salesman”in (Satıcı) oldu. Filmin yönetmeni Asghar Farhadi, Trump’ın İranlıları da içeren göçmen yasağına karşı çıktığı için töreni boykot edeceğini açıklamıştı, öyle de yaptı. Dünyanın ilk kadın uzay turisti Anusheh Ansari, Farhadi adına sahneye çıkıp ödül konuşmasını okudu: “Bu akşam sizinle olamadığım için üzgünüm. Orada olmamamın nedeni 7 ülkenin ABD’ye girişini yasaklayan insanlık dışı yasa ile saygısızlık edilen ülkemin insanlarına ve diğer 6 ülkenin insanlarına olan saygım. Dünyayı ABD ve düşmanları diye ikiye bölmek korku yaratıyor, bu da savaşın hain bir mazereti” dedi. Konuşma salondan büyük alkış aldı. Bu konudaki bir başka eleştiri de En İyi Animasyon Filmi ödülünü veren Gael Garcia Bernal’den geldi: “Bir Meksikalı, Latin Amerikalı, göçmen bir işçi ve insan olarak, bizi ayırmaya çalışan her türlü duvara karşıyım” diyerek, Trump’ın Meksika-ABD sınırına bir duvar inşa etme planını eleştirdi.

Tüm bu ciddi konuşmalar ve protestoların yanı sıra törende tatlı anlar da yaşandı. Zaman zaman Jimmy Kimmel acıkan konuklara, yukarıdan şeker, kurabiye ve donut paketleri atılmasını sağlayarak ortamı hareketlendirdi. Pek çok ünlünün bu tatlı yağmuruna kayıtsız kalmayıp, afiyetle yediğini gördük. Geceyi renklendiren sadece şekerler olmadı. En İyi Özgün Şarkı kategorisi için yarışan şarkılar tören boyunca nefis performanslarla canlı seslendirildi. Açılışı yapan Justin Timberlake’in yanı sıra, Lin-Manuel Miranda ve Auli’l Cravahlo Moana filminden “How Far I’ll Go”yu, Sting, Jim: The James Foley Story adlı belgesel film için yaptığı “Empty Chair”i söyledi. Gecenin sürprizlerinden biri John Legend’dan geldi. La La Land filminin bu kategoride aday olan iki şarkısını “City Of Stars” ve “Audition”ı Emma Stone ve Ryan Gosling değil, piyanosunun başına geçerek John Legend seslendirdi. Hem de medley olarak. Zaten bu kategorinin kazananı da tahmin edildiği gibi “City Of Stars” oldu.

En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri ile birlikte La La Land 6 ödüle ulaşırken, 32 yaşındaki Damien Chazelle bu ödülü kazanan en genç yönetmen oldu. Üstelik çektiği daha üçüncü filmle bu ödülü kazanıyordu. Oysa senaryoyu yazdıktan sonra 6 yıl boyunca yapımcı bulmaya çalışmıştı. Emme Stone’un En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanması nasıl sürpriz olmadıysa, Casey Affleck’in En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını alması da gecenin beklenenlerindendi.

Gecenin son ve en önemli ödülü olan En İyi Film’i sunmak için Faye Dunaway ve Warren Beatty sahneye çıkarken az sonra başlarına geleceklerden habersizdi kuşkusuz. Sadece birkaç dakika sonra Oscar tarihinin en büyük skandallarından biri yaşanacaktı. Önce aday filmleri anons ettiler tek tek. Sonra sıra zarfı açmaya geldi. İşte ne olduysa bundan sonra oldu zaten. Warren Beatty zarftan çıkan kağıda uzun uzun baktı, hatta zarfın içini tekrar kontrol etti. Herkes bunun, heyecanı arttırmak için yaptığı bir oyun olduğunu düşünüyordu. Oysa durum sandıkları gibi değildi. Warren Beatty kağıdı okumakta gecikince Faye Dunaway kendisini sabırsızlıkla uyardı ve Beatty şaşkın bakışlarla ne yapacağını bilemez bir halde zarfı O’na uzattı. Faye Dunaway tereddüt etmeden “La La Land” dedi! La La Land ekibi sevinçle sahneye çıkıp teşekkür konuşmalarını yapmaya başladı. İlk iki yapımcı konuşmasını tamamlayıp, üçüncüye sıra gelmişti ki arkadaki kalabalıkta bir hareketlilik göze çarpmaya başladı. Hatta görevlilerden biri ekibin elinden heykelcikleri toplamaya çalışıyordu. Bu sırada kameralara Emma Stone’un elindeki ödülü haklı olarak ısrarla vermediği de yansıdı. Çünkü elindeki kendi kazandığı En İyi Kadın Oyuncu Oscarı idi! Tüm bunlar olurken La La Land yapımcılarından Jordan Horowitz hızla mikrofona gelip asıl kazananın “Moonlight” filmi olduğunu açıkladı, ödülleri onlara vermek için ekibi sahneye davet etti.Bütün salon ne olduğunu anlamaya çalışırken, şaka yapmadığını söyleyerek, Warren Beatty’nin eline verilen doğru kağıdı hışımla çekerek sinirli bir biçimde kameralara “Moonlight” yazısını gösterdi. La La Land ekibi centilmenlikle ödülleri Moonlight ekibine verirken, hiçbir suçu olmayan 80 yaşındaki Warren Beatty’e Jordan Horowitz’in yaptıkları hiç de zarif olmamıştı!

Warren Beatty tüm bu olanlar üzerine durumu açıklamak için mikrofana geldi. Kendilerine yanlış zarf verildiğini, kağıtta Emma Stone-La La Land yazdığı için okumakta tereddüt ettiğini, amacının şaklabanlık yapmak olmadığını söyledi. Zarfı okuyan Faye Dunaway olmasına rağmen asıl centilmenliği göstererek açıklamayı kendisi yaptı. Tüm bunlar olurken Faye Dunaway ortadan kaybolmuştu bile!

Ödül gerçek sahibi olan Moonlight ekibine verilip, teşekkür konuşmaları bitince Jimmy Kimmel mikrofana gelip tüm suçun kendisinde olduğunu söyledi. “Geceyi berbat edeceğimi biliyordum. Söz veriyorum bir daha gelmeyeceğim” dedi. Sanırım tüm ihalenin hiçbir suçu olmayan Warren Beatty’nin üzerine kalmasına gönlü razı olmamıştı. O’nun gösterdiği olgunluğa zarafetle katılmış oldu. 89 yıllık Oscar tarihine skandal da olsa bir ilk daha yazılarak bu seneye nokta konuldu. Kolay kolay da unutulmayacak…

89. Oscar Ödüllerini Kazananlar:

En İyi Film – Moonlight

En İyi Kadın Oyuncu – Emma Stone (La La Land)

En İyi Erkek Oyuncu – Casey Affleck (Manchester by the Sea)

En İyi Özgün Senaryo – Manchester by the Sea

En İyi Uyarlama Senaryo – Moonlight

En İyi Yönetmen – Damien Chazelle (La La Land)

En İyi Yabancı Dilde Film – The Salesman

En İyi Kısa Film – Sing

En İyi Animasyon Film – Zootopia

En İyi Kısa Animasyon – Piper

En İyi Prodüksiyon Tasarımı – La La Land

En İyi Orijinal Müzik – La La Land

En İyi Müzik – La La Land

En İyi Kurgu – Hacksaw Ridge

En İyi Görsel Efekt – The Jungle Book

En İyi Sinematografi – La La Land

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mahershala Ali (Moonlight)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Viola Davis (Fences)

En İyi Saç Makyaj – Suicide Squad

En İyi Kostüm Tasarımı – Fantastic Beasts and Where to Find Them

En İyi Belgesel Film – O.J.: Made in America

En İyi Ses Kurgusu – Arrival

En İyi Ses Miksajı – Hacksaw Ridge