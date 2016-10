Onur Caymaz’dan Okur-Yazar Olmaya Dair

| tarafından

Çok soruyorlardı, hazır 11 Ekim 2016, Salı günü, akşam Kadıköy’de Akademi Kitap Evi’nde yeni atölyemize başlıyoruz, önce okurluğu, sonra da yaratıcı okurluğu oturup anlatmak istedim. Başlayalım:

OKUR – YAZAR OLMAK

Her okur, yazar olmak ister mi? Yazarları, hiç ama hiç yazmayan kaç kişi okur? Kendi adıma en çok önemsediğim okur, yazar olmak istemeyen, yalnızca “okumak için” okuyandır.

Zira okumak, içinde hem yazarlığı hem de okurluğu barındırır. İyi okur, bir metni, yazarla birlikte yeniden yazar. Nabokov, “ben, okurken dudaklarını kıpırdatmayan okurlar için yazıyorum” der. Dudaklarını kıpırdatmayan, profesyonel okurlar. Okurken kalem-defter kullanan, not alan, okuduğu şey yüzünden çarpılan, değişen.

Peki o ideal okur, hangi kitapları okur? İyi okur olabilmek için “elime ne geçse okurum” demek, yeterli mi? Misal Allah De Ötesini Bırak 2’nin (ötesini bırakacaksak niye ikincisi var anlamak zor, neyse) ya da Elif Gibi Sevmek’in okurları iyi okur mu? Hiç Borges okumamış biri iyi okur mu? Neruda, hiç Cortázar okumamış kişiler için gittikçe çürürler, ömürleri boyunca şeftali yememiş kişilerdir der.

İyi okur, tutkuyla aradığı kitapla birlikte boyama bilmem nesi, telefon kılıfı satan yerlerden kitap alır mı? Kitap sadece kitapçıdan mı alınır? İyi okur, e-kitaplara meraklı mıdır mesela? Kitabın şarjı bitmez, ne güzel diye düşünür mü? İyi okurun kendine ait öğrenme, okuma gündemi, kendi çok satanlar listesi vardır değil mi? İyi okurun, kitapların kıyısına bastığı kendine özel mührü; neden olmasın; var mıdır? Vardır.

Bazen bana gelip soruyorlar, bizim çocuğa nasıl okumayı sevdiririz, okumuyor kerata, nereden başlatalım, klasikler olur mu vs. “Siz okuyor musunuz” diye cevaplıyorum soruyu. “Yok,” diyorlar, “vaktimiz yok”. Cevap: “O zaman, keratanızın da vakti olmayacak.”

Çünkü okumak bir yerden başlanacak şey değildir. İnsanın kendisini sayfaların, defterlerin, kitapların, yaprakların (kitap sayfalarına yaprak denmiş, ağacı hatırlatmışlar, boş metafor olmasa gerek), kalemlerin, bir tür zehir olan mürekkebin dünyasında bulmasıdır okumak. Okumaya bir yerden başlanmaz. Okumak, ağaç dalları gibi açılıp gider kişinin önünde. Bir yerinden girer, sonsuz ihtimallerle çatallanan dallar arasında kaybolur (ne iyidir kaybolmak) ve başka bir yere çıkar.

On iki yaşında Peter Pan okuyarak da tırmanabilirsin bu büyük ağaca, hiçbir şey anlamadan Suç ve Ceza okuyarak da. Anlamadan dediğime bakmayın; her yaşın ayrı algılayışı vardır. İyi kitaplar, her yaşta yeniden ve yeniden başka türlü algılanır.

Zaten sayfaların, sayfalardaki kelimelerin dünyasına capcanlı giren için her şey yeni başlamıştır. Artık önemli olan kelimelerdir. Talebe deyince, bunun talep eden anlamında olduğunu yani öğrenmeyi isteyen dediğimizi bilmek, kelimenin çevresindeki anlam dünyasını genişletir. Okumanın da bu şekilde gittikçe kendi yoluna giden bir evreni olması gibi. Yatağını değiştiren nehir, hızlı akış.

PEKİ ŞU YARATICI YAZARLIĞI NE YAPACAĞIZ?

Bir gün oturup konuşuyoruz, Füruzan her zamanki nefis üslubuyla sordu: “Ne dersin sevgili Onur, sizce ben yaratıcı yazar mıyım, ben de gitsem mi şu kurslara…” Tatlı tatlı dalga geçmiştik yaratıcılık meselesiyle. Hâlâ arada sırada bu konudan söz edildiğinde Voltaire’in sözünü anımsarım: “Yaratıcılık, titizlikle düşünülmüş taklitlerden başka bir şey değildir.” Tam bu, bu kadar.

Nobel Edebiyat Ödülü seçici kurulundan Horace Engdahl, geçen yıl bu zamanlarda verdiği demeçte, yaratıcı yazarlık kurslarının Batı edebiyatını öldürdüğünü söylüyordu[1]. Gerçekten öyle mi? Niye? Ya şu çetin soru: Yazarlık öğretilebilir mi?

Yazarlık doğuştandır, öğretilmez. Varsa var, yoksa yoktur. Bir ışıktır, cevher, bahşedilmiş şeydir. Bunun yanı sıra evet, yazarlık kültürü edinilebilir, yazarın birikimi, yazar olmayan birine de derslerle sağlanabilir. Yazarın entelektüel yaşamı, yoluna döşediği taşlar belirlenebilir ama cevher! Cevheri kursla veremezsin. Bunları sadece ben değil, beni zaten geçelim, Nabokov da Edebiyat Dersleri adlı kitabında söylüyor.

Yazarlık, öğretilir şey değildir. On adet iyi kitap okuyan biri, bir tanecik iyi kitap yazabilir. Asıl mesele sonraki kitaplar, sonraki tavır alıştır; yazıdan yapılan hayat, kelimelerle kurulan ilişkidir. İnsanlar kurslara gidiyor, bu konuda eğitim alıyor. Yazarın kültürel birikimini oluşturmak adına bu kurslar önemli fakat cevher ne olacak? Üstelik klişe olacak ama Henry Miller ya da Sait Faik kursa mı gitti!

Yaratıcı yazarlık diye bir “şey” vardır amenna fakat bu ülkede hayatlarımız kavram yarılmalarıyla dolu olduğu için yanlış çevrilmiştir. Burada kelimeler, kavramlar üzerinde durulmaz. Durulmadığı için de doğru tanım yapılmaz. Döner istediğiniz garson da siparişi “writing” eder; devlet dairesindeki katip de. Gelgelelim yaratıcı yanı yoktur oralarda yazılanın. Yazının, altı bin yıl önceki ilk işlevini sürdürür bu kimseler: Kayda almak, hafızada tutmak. Adını doğru koyalım, yaratıcı yazarlık değil, “yaratıcı yazım”dır creative writing denen o şey! Tanım doğru olsun önce.

Kaldı ki bu yaratıcı yazım işinin babaları da daha çok reklamcılıktan gelmedir. Yani yaratıcılık kavramı, yazarlıktan çok reklamcılıkla ilişkilidir. Hulki Aktunç ile Haluk Mesci gibi ustalar, bugün yazar olarak bu dersi verenlerden çok daha önce yaptı bu işi. Öyle ya, kimse Cortázar’a yaratıcı yazar demiyor, yazardır; sadece o kadar. Sıfatsız. Fakat enginar yapraklarından yapılan saatin öyküsünü de Cortázar yazmıştır.

BU İŞLERİN ÇİVİSİ NASIL ÇIKTI! TEKE ZORTLATMASI

İrili ufaklı, çakma Kurt Vonnegut’lar ile dolmuş günümüz Türk edebiyatında (Türkçe edebiyat değil Türk edebiyatı; Balzac Fransız Edebiyatı başlığında mı inceleniyor, Fransızca Edebiyat başlığında mı; yok, vallahi faşist değilim, dünyada iki yüz yıldır böyle inceliyor, o açıdan; ezikliğin manası yok), iki üç esprili reklam metni cümlesinin roman sanılması sonucunda işlerin çivisi çıktı.

Hadi bakalım, otel ve bıçak kelimelerini kullanarak öykü yazınız, deniyor bu kurslarda. E sonra, ne olacak? Otel ve bıçak bizi çok rahatsız etmediyse, bir otelde cinayet işlememiş ya da kasaplık yapmamışsak, otele dair hayalimiz, sıkıntımız, bıçakla ilgili canımızı sıkan şey yoksa niye yazalım! Bir şeyi, “yazmasam yaşayamam, yazmalıyım, başka türlü olmayacak” noktasına gelmediysem neden yazayım? Ben buna teke zortlatması diyorum.

Kemal Tahir’in Hulki Aktunç’a söyledikleri geliyor aklıma: “İyi de Hulki Bey, edebiyatımızda ne eksiklik gördünüz ki siz de yazmaya karar verdiniz” Sanıyorum Aktunç da “efendim otel ve bıçak kelimelerini şimdiye kadar kimse bir arada kullanmamış, o yüzden bu ‘işe’ girdim” dememiştir. Cevher, yazarı yazar yapan yara (Elias Canetti arar bunu, ben değil) ve tabii ki okunanların toplamıdır yazarlık.

KİMLERİ OKUYORSUN?

Kimleri okuyorsun diye sorunca, uzun süredir aynı cevapları alıyordum insanlardan: İslamcı sanılması çoklarının işine gelen CHP milletvekilliği yapmışTanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ya da Huzur; çok tutulan, aslında pek de anlaşılmayan Tutunamayanlar; Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli; bir de ağız kuruluğu yaptığı için kahvesiz, çaysız tüketilemeyen Kürk Mantolu Madonna… Bir de blog yazarlarından hallice yazarlar ve Ot dergisi arabeski var ki evlere şenlik. Kundera’yı herkes biliyor, Bohumil Hrabal’ı çok az kişi tanıyor.

İyi güzel kardeşim, Tanpınar’ı, Atay’ı ben de çok seviyorum da bunlardan başka ne okuyorsun? Bu kadar mı! Ha bir de İhsan Oktay Anar mı! Bravo. Başka? Postmodern dediğin teknikleri ilk kullanan adamın Homeros olması sana bir şey söylemiyor mu? Sahi ne okudun sen Homeros’tan? Dünyanın bu en büyük ilk şiirlerinden biri hakkında ne biliyorsun? İlahi kitaplar peki? Ne güzel şiirlerdir onlar. Çalıştın mı hiç üzerlerinde? Peki Jonathan Swift kim? Amca bey ya da Tristram deyince ne geliyor aklına. Baudelaire’e ne dersin! Tamam şiirden anladığın “çay koy içelim” şeklidir, tamam da ya Elitis, yaAdonis (Yunan şair değil Adonis, Arap şairi; her “is”, Yunan değil!). “Ben yazdım oldu” denilen her şey edebiyat olabilir mi? Kusur üslup mudur yoksa senin dil bilmezliğin mi? Ne diyorsun?

GELELİM YARATICI OKURLUK’A

Pasolini bir yerde, “kültürel olarak çöle dönmüş ortamlarda her şey mucize olarak pazarlanabilir” demiş. Baktım eş dost da tuhaf tuhaf yazarlara kült demeye başlamış; bu atölyeyi kesin yapmalıydık dedim! Oturdum yedi sekiz ay nefessiz çalıştım. Beni nasıl değiştiren bir süreçti anlatamam. Belki de o yüzden bugüne dek yüzden fazla katılımcının ağzından aynı şeyi duydum: Çok değiştik!

Yola çıkarken ilk cümlem şuydu: “İyi okur, kötü yazardan iyidir.”

Distopya diye Ayşe Kulin’in son romanını sevebilen kişi tabii ki Zamyatin’in Biz’ini okumuş olamazdı. İyi okurlar iyi yazarları, iyi yazarlar iyi okuru yetiştiriyordu. Kilit nokta okurluktu. Yanına da artık her yere eklemlenen bu yaratıcılık işini ödünç alıp atölyenin adını Yaratıcı Okurluk yaptım.

Mark Twain’in bir cümlesi de cebimdeydi: “İyi kitaplar okumamış biri hiç kitap okumamış sayılır…”

Dünya cümlelerdi zaten.

Dörde böldüm atölyeyi, okumanın parçalarına; ilk oturum harf, ikinci kelime, üçüncü cümle; son hafta da okumak, edebiyat ve kitaplar üzerine konuşacaktık, dünyayı değiştiren kitaplar. Dedim ya, yolculuk… Atölye boyunca kötü edebiyatın örneklerinden de söz ediyorum mesela. “Kötü, kişisel bir şey, zevkler ve renkler tartışılmaz” cümlesini duyar gibiyim. Tartışılır efendim, tartışılmadığı için bu haldeyiz. “Zevkler ve renkler tartışılmaz”, tüm zevksizlerin en sık kullandığı sözdür.

Ek olarak da belirteyim. Dediğim gibi, yaratıcı yazarlık atölyelerine olumsuz baktığım sanılmasın, bunca emek verilmiş işlere bu tip bir küstahlık haddim değil; bir yazarlık kültürü, tekniği vermek anlamında değerlidir de muhakkak. Fakat yazarlık, sadece kültür ve teknik değildir. Derdim bunu anlatabilmek…

