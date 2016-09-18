Ölümünün 31. Yıldönümünde Ruhi Su Anılıyor

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20 Eylül 1985 tarihinde hayata veda eden çok sesli müziğimizin öncülerinden usta sanatçı Ruhi Su, ölümünün 31. yıldönümünde bir dizi etkinlikle anılıyor.

31 yıl önce kaybettiğimiz büyük usta Ruhi Su, her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Eylül 2016 tarihinde dostları ve sevenleri tarafından bir dizi etkinlikle anılacak. Sanatçının dostları, yakınları ve 1975 yılında temellerini kendisinin attığı Ruhi Su Dostlar Korosu önce Zincirlikuyu Mezarlığı’nda sanatçıyı anacak. Aynı günün akşamı ise, Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği’nin her yıl yeni bir yapıta verilmek üzere başlattığı Ruhi Su Şiir Ödülü’nün 2016 yılı sahibi şair Asuman Susam’a ödülü verilecek.

Etkinlik, Ruhi Su Dostlar Korosu’nun özel repertuarından oluşan bir konser programı ile sona erecek.

Ruhi Su Dostlar Korosu Konseri

Kurulduğu ilk yıllarda tek sesli türküler üzerine çalışan, daha sonraları iki sesli küçük denemelerle çok sesliliğe adım atan Ruhi Su Dostlar Korosu günümüzde de türküleri çok sesli olarak icra ediyor. Koro günümüzde çalışmalarına Mutlu Ödemiş’in şefliğinde devam etmektedir.

Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği’nin Şişli Belediyesi’nin desteği ile Şişli Kent Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlediği anma gecesi 20 Eylül 2016’da saat 20.00’de başlayacak.

Bilgi: 12 Eylül darbesiyle birlikte çalışmalarına ara vermek zorunda kalan koronun Ruhi Su ile dayanışması sanatçının ölümüne kadar devam eder. Ruhi Su’nun ölümünden sonra yeniden bir araya gelerek çalışmalarını sürdürme kararı alan Dostlar Korosu, 1987 yılında, ustaya saygının bir ifadesi olarak adını ‘Ruhi Su Dostlar Korosu’ (RSDK) olarak değiştirir. Çalışmalarını Timur Selçuk, Sarper Özsan, Hüseyin Tutkun, Cenan Akın, Öcal Öcalan, Refik Köksal, Cengiz Ünal, Ortaç Aydınoğlu ve Berktay T. Akyıldız gibi değerli müzik insanları yönetiminde sürdürür. RSDK, bugün halk müziğine katkı veren ve zevkle dinlenen çok sayıda yorumcunun çıkış noktasıdır ve ülkemizde, bunca yıldır yaşamını sürdüren, varlığını koruyan bir kaç amatör korodan biridir. Koro, 2012’den itibaren, aynı yıl kurulan Ruhi Su Kültür Ve Sanat Derneği bünyesinde çalışmalarına devam eder. Ruhi Su Dostlar Korosu 2014 yılı Şubat ayından bu yana çalışmalarını, Emin İgüs’ün sanat danışmanlığında, şef Mutlu Ödemiş’in yönetiminde sürdürmektedir. www.ruhisu.org.tr