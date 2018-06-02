Okurun Gözünden: Prof. Dr. Taner Damcı’dan Bir Yol Var

Son yıllarda çokça karşımıza çıkan “Mindfulness” kavramı ile ilgili iyi bir kitap arayışı içindeydim. Çok değerli bir dostum bana Prof. Dr. Taner Damcı’nın “Bir Yol Var” isimli kitabını önerince, hemen temin ettim. Daha aynı akşam okumaya başladım ve elimden bırakamadım desen, abartmış olmam.

En kestirme yoldan “Mindfulness”i bilinçli farkındalık olarak tarif edebiliriz. İnsanın içinde bulunduğu ana ve ortama odaklanabilmesini sağlayan ve yaşamımızda verimli, mutlu ve keyif almayı sağlayacak tekniklerin anlatıldığı bu kitapla, yaşam biçimini değiştirmek, hatta yediklerimizin tadına vararak, bilinçli bir şekilde sağlıklı beslenmek, kilo vermek mümkün.

Mindfulness’i daha iyi tanımlayabilmek için size kitabın 64. sayfasındaki bir paragrafı aynen aktarmak istiyorum:

“Denizin dibine dalıyorsunuz. Aşağıda gözlerinizi açıp etrafa bakıyorsunuz. Bulanık bir görüntü, belli belirsiz seçebildiğiniz şekiller ve renkler birbirine karışmış durumda. Hareket eden kendi ellerinizi bile tanıyamıyorsunuz, sanki size ait değiller. Biraz uzaklarda karanlık gölgeler ve ne olduğu tam belli olmayan canlı veya cansız varlıklar. Korkutucu ve sizin ait olmadığınız bulanık bir dünya. Tedirgin oluyor, bir an önce suyun yüzeyine çıkıyorsunuz.

Sonra bir dalış gözlüğü takıp tekrar dalıyorsunuz aynı noktaya. Sanki bambaşka bir yer. Yosunlar akıntıyla nazlı nazlı dalgalanıyor, aralarında küçük balıklar dolaşıyor. Denizin dibinde küçük renkli taşlar parıldıyor. Elleriniz, ahenk içinde bedeninize yön veriyor suyun altında. Harika bir görüntü ve duygu. Yukarı çıkıp derin bir nefes alıp tekrar dalıyorsunuz bu doyumsuz ortamı biraz daha seyretmek için.

Mindfulness yaşamınızda çevrenizdekilere ve kendimize bakışımızda bir dalış gözlüğü etkisi yapıyor. Her şeyi, en başta kendi zihnimizi ve bedenimizi olduğu gibi görmemizi sağlıyor. Yargılamadan, korkmadan, kaçmadan, ama tüm ayrıntılarıyla var olandan ve bunlar arasında kendi bedenimizin ve zihnimizin konumunu. İşte bu farkındalık.”

Endokrinoloji, metabolizma ve diyabet uzmanı Prof. Dr. Taner Damcı, tıp kariyerinin yanı sıra, dünyanın değişik bölgelerinde ve çöllerde ultra maraton (100 km. ve üzeri) yarışlarına katılmaktadır.

Bu değerli eseri, her şeyi yeni bir gözle görmek, olayları olduğu gibi kabullenip endişeyi bırakmak, daha dengeli bir yaşam sürmek ve güçlü yönlerini fark ederek kendini daha çok sevmek isteyen herkese öneriyorum.

Hakan Okay