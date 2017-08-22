Okurun Gözünden: Müjdat Gezen’den Güle Güle Dünya Ben Burada Kalıyorum

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Dün akşam Vefa Lisesi’nden mezun oluşumuzun 40. yılı nedeniyle düzenlenen plaket gecesinde çok duygusal anlar yaşadık. Hiçbir zaman yüreğimizden azalmadı, ama “Vefalı” olmakla dün akşam gurur duydum. Tabii böyle duygularla dopdolu olunca, Vefa Lisesi’nden mezun ağabeyim Müjdat Gezen’in birkaç gün önce aldığım kitabını okumadan ve sizlere önermeden edemedim.

Hepimizin gerek sanatı gerekse topluma yetiştirdiği sanatçıları ile günlümüzde taht kuran sevgili Müjdat Gezen, “Güle Güle Dünya Ben Burda Kalıyorum” isimli kitabında kısa kısa kendi yaşamından örnekler vermiş. Ancak bu öyküler bildiğimiz klasik anı kitaplarından oldukça farklı… Çocukluğunda yaşamış oldukları ile günümüzde yaşadıkları ve bizlerin yaşadıkları arasında adeta bir fikir köprüsü kuran değerli sanatçımız, her bölüme öyle kelimeler yerleştirmiş ki, kısacık bir metinle neredeyse tüm dünyayı anlatmış.

“Kelimeler Kelimeler” başlıklı bölümden kısa bir alıntı yapmak isterim:

“William Shakespare’in ünlü oyunu Hamlet’te bir diyalog vardır. Hamlet kitap okumaktadır. Saray görevlisi Polonius, Hamlet’e sorar: ‘Elinizdeki nedir efendimiz?’ Hamlet yanıtlar: ‘Kelimeler kelimeler…’ Çok yüzeyselmiş gibi görünebilir insana bu yanıt… Oysa ne kadar anlamlıdır. Gerçekten kelimelerin önemi öylesine büyüktür ki… Örneğin üç sözcük dünyanın altını üstüne getirmeye yetebilir: ‘Savaş ilan ettim.’ “

Üç kelime… Evet, sadece üç sözcük ama, her şeyi anlatmaya yetiyor.

İki sözcük olanı anlamlıdır: “Seni seviyorum. Büyük aşkları başlatabilir. Ötekinin tam tersine, savaşı başlatmanın tam aksine… Dünya kelimeler üzerinde dönüyor…”

Ayrıca bugün üç gülün solduğu günün yıldönümüdür, onları da rahmetle anıyorum.

Bugünkü duygu yoğunluğumu anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum. Haftaya yine iş kitapları ile devam edeceğim.

Hakan Okay

06.05.2017