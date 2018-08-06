Okurun Gözünden: Aşk Romanlarının Terbiyeli Yazarı, Simla Moradi

“Hayat ne garipti ve ne güzeldi.” *

“Aşk Romanlarının Terbiyeli Yazarı” adlı son kitabı ile anılarını, başından geçen kimi olaylardaki çelişik durumunu kurgusal bir biçimde anlatan Simla Moradi’nin öykü kitabını Martı Dergisi için yazmaya karar verince iki soruyla karşı karşıya kaldım.

İlk kitabını yeni yerleşeceğim kent olan Erbil’i tanımak için almıştım. Tanışıklığımız da öylece oldu. Erbil’in bilinen mekanlarından birinde, kitabını okumuş kendisini tanımak isteyen bir okuyucusu olarak buluşup, kentte geçirdiğim bir yılın sonunda arkadaşı olarak ayrılmıştım. Son kitabını ise yeni yerleştiği başka bir ülkede yazmıştı. Ben de “kesin Kanada’da geçen günlerini yazmıştır” diyerek merak ve heyecanla aldım. Öte yandan, ‘yazar arkadaşımdı’ diyecektim soranlara, onun da havası başka olacaktı.

Soru şuydu: Şimdi bu kitabı mesafeli bir şekilde, sanki hiç tanımadığım bir yazarın severek okuduğum kitabı gibi mi anlatmalıydım? Yoksa, bildiğin oturup mercimekli köfte yiyip insanlık hallerinden konuştuğum arkadaşımın, eğlenerek yer yer içine girerek okuduğum kitabını anlatıyor gibi mi yapmalıydım, bilemedim.

Bir ara Simla’ya mı sorsam dedim. Sürprizi kaçmasın diye ondan da vazgeçtim.

Yolda karar vereyim dedim, oturdum bilgisayarın başına.

Öykülerinin tamamını okuduğunuzda aynı zamanda hayat hikayesini de öğrendiğiniz Simla Moradi’nin asıl mesleği gazetecilik. Boğaziçi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset okuyor. Berlin’de aynı bölüm üzerinde yüksek lisans yapıyor ve AB – Türkiye ilişkileri üzerine çalışıyor. Gazeteciliğe de Berlin’de başlıyor. Eğitimini tamamlayıp yurda döndüğünde Berlin’de başladığı muhabirliği sürdürmek istiyor. Önce Hürriyet’te muhabir olarak işe başlıyor ardından ntvmsnbc’de dış haberler editörü olarak çalışıyor. 2011 – 2016 yılları arasında Kuzey Haber Ajansı/ TRT Türk’ün Erbil temsilciliği görevini sürdürüyor. “Aşk Romanlarının Terbiyeli Yazarı” kitabından önce, Irak özelinde Ortadoğu’daki gelişmeleri ele alan iki kitap yazan Moradi’nin, yazarlık serüvenin de Ortadoğu coğrafyasında başladığını söyleyebiliriz.

Raflarda yerini alan son kitabı “Aşk Romanlarının Terbiyeli Yazaronda” ise Moradi, hayatının değişik evrelerinde yaşadıklarını yarı gerçek, yarı kurgusal bir şekilde öyküleştirerek anlatmış.

Toplam yirmi iki öykünün yer aldığı kitapta Moradi, hepimizin insanlık hallerine bir de kendi öykü anlatıcılığıyla, kendi hayatı üzerinden ayna tutuyor. O kadar cesaretle anlatıyor ki kimi başından geçenleri, hem de mizahı es geçmeden, insana bir cesaret geliyor. Çoğumuzun kendimizle bile paylaşmadıklarını o kağıda döküp bir de kitap olarak bastırarak geniş bir kitleyle paylaşmayı göze almış. Sonunda okuyana, kendi halleri bile fazla geliyor ve “hep maske hep maske nereye kadar, bak ne eğlenceli anlatmış varoluşumuzu” dedirtiyor.

İlgiyle okuduğum öykülerden biri “Bir Takım Garip Hayallerin Listesi” oldu. Bu öyküde Moradi’nin listesinden ben de kendime yakın bulduğum bir hayali seçtim. Kütüphane İşletmek. Sonra kendi kendime başka ne yapmayı isterdim diye sordum. Okuyunca belki siz de kendi hayal listenizi yaparsınız.

Kitaba da adını veren öykü de ise; “… ben de romanlar yazmak, yazar olmak istiyorum! Hatta aşk romanları yazmak istiyorum! Ama mümkünse terbiyeli, efendi aşk romanları yazmak istiyorum. Ayrıca okuyucu da bununla maytap geçmesin istiyorum” diyerek yazıp da bastıramadığı kitabı neden bastıramadığını yine eğlenceli bir dille anlatıyor. –Bana da yayınevine göndermeden okuma şansını verdiği aşk romanının basılmasını sabırla bekliyorum. Seversiniz.-

Simla Moradi, öyküleri aracılığıyla teknoloji çağı içinde unuttuğumuz insanlık hallerimizi bize yeniden hatırlatıyor. Moradi’nin incelikli esprilerle hayat verdiği öykülerin her birini sıkılmadan okuyorsunuz. Üstelik yer yer kahkaha atarak, yer yer tebessüm ederek ve elbette ki düşünerek…

Moradi’nin kitabında kolaycılığa eleştiri de var kuşak farkı da, dünyanın neresinde olursanız olun velev ki en sorunlu bölgesinde bile olsanız bulunduğunuz yer ve birlikte olduğunuz insanlara şükür de var. Ve insanın sahip olduğu mevkiinin, yaşadığı yerin geçiciliği de…

Kitabı okuyan hem kendisinden hem de çevresinden çok fazla şey bulacak.

“Hayat ne garipti ve ne güzeldi.”

*s.173, Aşk Romanlarının Terbiyeli Yazarı

“Aşk Romanlarının Terbiyeli Yazarı”

Simla Moradi

Yayınevi: Tekin Yayınevi

Editör: Ayşegül Çakan

Kapak Tasarım: Bilgi Erdoğan

Sayfa Sayısı: 176

Seher Özen Karadeniz