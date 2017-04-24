Okurun Gözünden: Acele Sinek Süte Düşer

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Sevgili Gökhan Okçu profesyonel bir eğitmen ve yönetici koçu. Bugüne kadar yüz bine yakın kişiye eğitimleri ve seminerleri ile ulaşan Okçu ile tanışmamız, firmamız adına eğitimler vermesiyle oldu. İlk önce bize “Müzakere ve İkna” başlıklı bir eğitim verdi. Eğitimin sonunda hepimiz günün nasıl geçtiğini anlamamış ancak aklımızda, cebimizde bir sürü şeyle evimize yola çıkmıştık.

Hayatımızda kullanabileceğimiz birçok malzemeyi çıkınımıza koyup bizleri göndermişti Gökhan Hoca. Gökhan Hoca, 2017 yılında ekiplerimize yirminin üzerinde eğitim verdi. Bunların yaklaşık on tanesini izleme şansım oldu. Eğitimlerin omurgası aynı olmasına rağmen her seferinde yaptığı değişikliklerle bizleri şaşırtmayı bildi.

Eğitimleri sırasında kitap hazırlığından bahsetmişti. Biz de merakla kitabını bekliyorduk. Nihayet “Aceleci Sinek Süte Düşer” adlı şahane kitap basıldı ve piyasaya çıktı. Elma Yayınevi’nden çıkan bu kitap 168 sayfa ve kitabın sonunda Gökhan Okçu’nun oğlunun size bir sürprizi var.

Kitabın içinde neler var derseniz, size, “hayat” var derim. Gökhan Okçu’nun enerjisi satırlara da yansımış. Kitabı elinize aldığınızda satırlar duru bir su gibi akıyor. Kitabın ilk cümlesi çok anlamlı: “Anlattıkları sende kalan kişiye hocam dersin” diyor.

Kitabın ilk bölümünde insan beynin çalışma pratikleri çok anlaşılır ve akıcı bir dille anlatılmış. Beynin pratik çalışma prensipleri, değerler, değişim, basit ve sürekli olmak, orada olmak, bunun farkında olmak gibi başlıklar okuyucuyu çekip alıyor içine. Bir de yaşanmış, güzel hikayelerle süslenince sayfalar, kitabı adeta elinizden bırakamıyorsunuz.

İkinci bölümde beynin nedensiz hareket etmeme prensibi ayrıntılı anlatılmakta. Üçüncü bölümde ise “Neden oluşturmak” konusu işlenerek adeta konu paketlenmiş.

Anlatılan ilk hikâye yazarın başından geçen bir travma. Hayatında öyle bir etki yaratıyor ki, sonucunda her şeyi sorguluyor ve anlamlandırıyor.

Gökhan Okçu İzgören Akademi eğitmeni. Akademinin çok basit ve güzel bir ilkesini bizimle de paylaşıyor, öğütlüyor; “Uygulayıcısı olmadığın bir şeyin anlatıcısı da olma.”

Öğrencisi olmaktan mutlu olduğun şeyi anlatmak istersin.

Anlatıcısı olduğun şeyi de daha iyi öğrenirsin.

Anlatıcısı olduğun şeyi daha iyi öğrenirsin ve daha da bilerek yaşamaya başlarsın, diyor.

Kitabın içinde, güncel hayatta kullandığımız bazı yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar da önerilmiş. Proaktif kelimesi için tavsiye edilen “öneylem” e bayıldım. Oldum olası, Türkçe kelime kullanmaya özen gösterir ve tercih ederim, bu da kenarda dursun, kim bilir belki siz de kullanırsınız ve yaygınlaştırırız.

Gökhan Hoca’nın bizimle paylaştığı bir cümle ile yazımı tamamlayayım:

“İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanırsın.” (Hz. Ömer)

Alın, okuyun, seveceksiniz.

Anıl Akın