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Sadece Nefesinle,

Hayatın Tüm Renklerini,

Doya Doya Yaşaman Mümkün!

Nefes…

Yaşamdaki en büyük hediyemiz,

Hayatla ve özümüzle bağlantımız…

Varsa varız, yoksa yokuz.

Hey, Sen,

Dürüst ol kendine!

Nefesin yaşamındaki öneminin farkında mısın?

Nasıl nefes alıyorsan öyle yaşadığını biliyor musun?

Yaşamımız kendi seçimlerimizi yansıtır.

Peki, sen, nasıl bir yaşamı seçiyorsun?

Nefesin yaşamındaki mucizelerini öğrenmeye hazırsan, doğru yerdesin.



Aldığımız nefesin kapasitesi ve derinliği, yani bedenimize giren ve hücrelerimize dolan oksijen miktarı yaşam kalitemizi belirliyor.

Size kötü bir haber vereyim: Hiçbirimiz, aslında bunun farkında değiliz.

İyi haber ise, yazının sonunda: Okumaya devam!

Son yapılan araştırmalar, insanların nefes kapasitelerinin sadece %30’unu kullandığını gösteriyor. Yani çoğumuz, aslında sadece yaşayacak kadar nefes alıyoruz. Akşamları yatağa yorgun giriyor, kolay uyuyamıyor ve sabahları hiç kalkmak istemiyoruz. Gün içinde, zaman zaman derin derin nefesler alma, ah çekme ihtiyacınız oluyorsa, bedeniniz sinyal vermeye başlamış, nefes kapasitenizi tam olarak kullanmıyorsunuz ve artık bir nefes terapistine ihtiyacınız var demektir.

Günümüzde, dünya, nefes konusunda bilinçlendiği ve nefesin bilimsel olarak yaşamımızdaki önemi ispatlandığı için, yaklaşık 30 yıldır ‘Nefes Terapistliği‘ diye bir meslek doğmuş durumda. Ne mutlu ki, ben de uzunca bir süredir Türkiye, Amerika ve Avrupa’da bu mesleği icra ediyor, özel ve grup seansları, atölye çalışmaları ile çocuklara ve yetişkinlere nefes farkındalığını anlatmaya, öğretmeye çalışıyorum.

Vücudumuzda hücre yenilenmesini sağlayan tek şey, Oksijen. Yani, bilinçli nefes almak ve hücrelerimize daha fazla oksijen dolması, bizi GENÇ yapıyor.

Nefes, kanser gibi yaklaşık 50 anerobik hastalıktan bizi uzak tutuyor. Daha sağlıklı, enerjik, canlı ve zinde olmamızı sağlıyor. Vücuda detoks ve iç organlara masaj etkisi var. Tamamlayıcı tıp, nefesin mucizesini kabul ediyor. Nefes, fiziksel olarak, migren ve kronik ağrılar, fibromiyalji, kısırlık, erken menapoz, adet öncesi sendromları, kronik yorgunluklar, kalp ve tansiyon hastalıkları, astım ve diğer solunum yolu hastalıkları, alerji, cilt problemleri, uyku apnesi, tiroid, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıklarda tamamlayıcı tıp tarafından çok önemli ve etkili olarak kabul ediliyor.

Duygusal ve zihinsel olarak ise, bilinçaltımızdaki bize hizmet etmeyen, ileri gitmemizi engelleyen bilinçaltı kalıplarımızı düzenliyor. Ben, nefes seanslarımda yaşam koçluğu, meditasyon ve farkındalık tekniklerini de kullanıyorum, bu şekilde etkisi çok daha KALICI oluyor. Nefesin, panik atak, depresyon, anksiyete, öfke ve stresle başa çıkma konularında birebir etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış.

Nefes, aynı zamanda beynin 7 lobunu dengeleyerek çalıştırıyor ve çoklu düşünceyi, hızlı bir zekâ yapısını, iyi bir hafızayı, yaratıcılığı, dağılan dikkati toplamayı ve motivasyonu en üst düzeyde kullanma başarısını getiriyor.

Özellikle bu noktada, çocuklara ve anne-babalara özel Nefes ve Ebru Atölyeleri yapıyorum. Çünkü çocuk yaşlarda kazanılan nefes alışkanlığı kolay kolay unutulmuyor. Ve emin olun, tahmininizden çok daha fazla çocuk ters veya limitli nefes alışkanlıklarına sahip. Rahat olun, bu sizin iyi veya kötü bir ebeveyn olmanızla bağlantılı değil. Ancak, 21. Yüzyılda, çocuğunuzun ve kendinizin nefes analizini bir terapistle birlikte yaptırmanız yaşam kaliteniz için gerçekten çok önemli ve faydalı. Kesinlikle tavsiye ediyorum.

Atölye çalışmalarımda, her çocuğa özel nefes analizi yaparak, anne baba ile daha sonra yapacakları nefes alıştırmaları veriyor, farklı teknikler gösteriyorum. Aile, çocuğunu farklı bir ortamda gözlemleme ve birlikte harika bir aktivite yapma şansına sahip oluyor. Ebru yaparken ise, öğrendikleri nefes tekniklerini kullanıyorlar ve çok eğleniyorlar. Ebru, beden, zihin ve ruhun birleşiminden oluşan meditatif bir sanat dalı. Nefesin vücudumuzda tam kapasite akması demek, bunun gerçek yaşamımızdaki sürekliliği. Ebru yaparken, ailenin çocuğa müdahalesine, çocuğun hayal gücüne, nefesi nasıl kullandığına bakarak geri bildirimler veriyorum.

Yazının sonuna kadar okuduysanız, işte size şahane bir haber: Nefes farkındalığını tekrar kazanabilir, bir bebek gibi doğal, taze ve tertemiz nefesler almaya başlayabilirsiniz. Unuttuğunuz nefesinizi hatırlayabilir, hayatı tüm renkleriyle doya doya içinize çekebilir, bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak anda kalmanın ve farkında olmanın mutluluğunu deneyimleyebilirsiniz.

Birçok insan denedi ve ne kadar kolay olduğunu gördü. Sadece izin verin kendinize…

Daha fazla bilgi ve iletişim için: www.renginefes.com adresine girin, gezinin biraz.

Ve yollayın bir merhaba.

Ben, sizi bekliyor olacağım.

Anıl Altas-Brug