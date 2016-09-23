Müzisyen Mercan Dede’den Büyülüleyici Bir Sergi: “Büyülü Çarklar”

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EKAV, 25. yılında, yarattığı özgün tarzı ve müziğiyle geniş kitleleri peşinden sürükleyen Mercan Dede’nin “Büyülü Çarklar” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Ekavart Gallery’de yer alacak üçüncü kişisel sergisi, 4 Ekim – 5 Kasım 2016 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Daha çok müzisyen kimliği ile tanınan Mercan Dede, ilk kişisel sergisi “Aşıklar Kabilesi”ni 2011 yılında Ekavart Gallery’de gerçekleştirdi. Ardından Borusan Müzik Evi’nde Carlito Dalceggio ile birlikte çalıştığı Revolution/Revalation sergisi ile altmış binden fazla sanatseverle buluştu. Yurtdışı sergilerinin yanı sıra, sanatçı, 2014 yılında Ekavart Gallery’de düzenlenen ikinci kişisel sergisi “Kadim Zaman Makinesi” ile büyük beğeni topladı.

Montreal’de kurduğu görsel sanatlar stüdyosundaki 1.5 yıllık yoğun bir çalışma gerçekleştiren sanatçı, bu kez “Büyülü Çarklar” sergisi ile bizleri yaşam ve yaşam ötesi mistik dünyaların haritaları olan büyülü çarklarla başka boyutlara davet ediyor.

Mercan Dede yeni sergisindeki işlerini yaratırken dönüşüm ve devinim kavramlarından esinlendi. Yaşamın dönüşümü, insanın değişimi, semazenlerin dönmesi, karma gibi mefhumları, birbirine bağlı ve etkileşim halinde olan ‘büyülü çarklara’ benzeten sanatçının bu çalışmaları, bugüne kadar gerçekleştirdiği en gizemli ve sürprizlerle dolu bir sergi olacağa benziyor.

Karışık teknik ile ürettiği 22 işin yer alacağı sergi 4 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında Ekavart Gallery’de ziyaret edilebilir.

Sergiyi Türkiye’nin ilk online sanat televizyonu www.arttv .com.tr de izleyebilirsiniz.

SERGİ : Mercan Dede “Büyülü Çarklar”

AÇILIŞ : 4 Ekim Salı, Saat: 18:00

YER : Ekavart Gallery

ZİYARET SAATLERİ : Pazartesi – Cuma 11:00-18:30 / Cumartesi 12:00-18:30

* Bu yıl 25. yaşını kutlayan EKAV Vakfı her geçen gün daha da büyüyerek ve zenginleşerek “Sanat Geliştirir, Sanat İyileştirir, Sanat Birleştirir” sloganıyla ülkemizin kültür platformlarına ayna tutan etkinlikleri, sanatçılar ve sanata gönül vermiş tüm sanatseverlerle paylaşarak ve destek olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ekavart Gallery, EKAV Vakfı kuruluşudur. Etkinliklerden elde edilen gelir, sanat dalında eğitim gören bursiyerlerimize aktarılarak geleceğin sanatçılarına destek olmaktadır. Detaylı bilgi için: www.ekav.org