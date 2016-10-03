Musluğunuzdan Akan Suyu İçebilmek İster misiniz?

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Lezzetli musluk suyu! Neden olmasın?

Bu cümle ile alışveriş yaptığım markette karşılaştığım sürahi ilgimi çekti, ancak daha önce denediğim su filtreleri beni memnun etmediği için önyargı ile yaklaştım ve uzaklaştım.

Ben aslında çeşmeden akan suyu içebileceğim bir yerde yaşamayı hayal ediyorum. Damacana ve pet şişelerle satılan suyu içmekten zevk almıyor ve tedirgin oluyorum. Ancak bugünün şartlarında özellikle sokaklarda isek en kolay ulaştığımız su pet şişelerde satılan.

Tam bunlarla ilgili araştırma yaparken bir davet aldım. BRITA’nın Akıllı Sürahileri’ni tanıtan bir toplantıya katıldım. ‘Akıllı sürahi BRITA’, musluk suyunun tadını kötüleştiren klor ve kireç gibi maddeleri filtreleyerek, suyu daha lezzetli hale getiriyormuş. Bir çok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de musluk suyu en güvenilir su imiş.

50 yıllık Alman tecrübesi ve kalitesiyle, BRITA Akıllı Sürahiler, MAXTRA filtreleme teknolojisi sayesinde musluk suyunun daha lezzetli ve kokusuz olmasını sağlıyormuş. Katıldığım toplantıda hem bilgilendim hem o anda musluktan doldurulan suyu koyduğumuz sürahiden su içtim. Evet, su bir anda lezzetli hale gelmişti.

İçecek Güvenilir Su Bulmak! Nasıl?

Tüm bu bilgiler ile akıllı sürahimi de alıp eve geldim. Tam 1 aydır sürahiyi kullanıyoruz. Çayımız çok güzel oldu. Yemek yapımında kullanıyor ve içiyoruz sürahiden. Arıtmayı da çok kısa sürede yapıyor, sanki musluktan doldurur gibi.

Sağlıklı kalmak ve güvenilir suya, yararlı yiyeceklere doğal ve kolay yoldan ulaşabilmek dileğiyle.

BRITA Akıllı Sürahi tanıtımından notlarım; bu konuyu araştırmaya devam edeceğim.

5 farklı kıta, 60’tan fazla ülke

Akıllı sürahi üretimiyle tüm dünyada sevilerek kullanılan BRITA, Türkiye’de de evlerin vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor. Üretiminde %100 eko elektrik kullanan BRITA, yeşil enerji ve çevre dostu.

50 yıllık Alman tecrübesi

1966’da kurulan ve su filtreleme teknolojisinin yaratıcısı olan BRITA, dünya çapında 250 milyon tüketiciye ulaştı.

Filtresinin özelliği nedir?

MAXTRA Filtreleme Teknolojisi doğal Hindistan cevizi kabuğundan elde edilmiş karbon ve iyon değiştirici içerir. Bu teknolojinin arkasında ciddi bir bilim ve özveri bulunmaktadır. Örneğin; MAXTRA içerisinde bulunan aktif karbonun yüzey alanı hemen hemen 3 adet futbol sahası büyüklüğündedir.

Aktif karbon, klor ve organik maddeleri filtreleyerek musluk suyunu kokusuz ve lezzetli hale getirir.

İyon değiştirici ise kireç ve kurşun, bakır gibi ağır metalleri filtreleyerek, sıcak tüketimde suyun berrak olmasını sağlar.

Sürahi ve filtre fiyatı ne kadardır?

Giriş seviyesi modeli olan Aluna bir adet filtresiyle birlikte 69,9TL, kolay kullanımı ve modern dizaynıyla bir üst modeli olan Marella 89,9TL’den satışa sunulmuştur.

Ayda bir değiştirilmesi gereken MAXTRA filtreler teklisi 19,9TL, ikilisi 34,9TL’den satışa sunulmuştur.

Daha fazla bilgi için: http://www.brita.com.tr

Yasemin Sungur