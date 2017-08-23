Minik Yürekler Heybeliada Ruhban Okulu’nda Barışın Sesini Duyuracak

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Barış İçin Müzik ve Adalar Çocuk Orkestrası’nın Klasik Batı Müziğinin önde gelen bestecilerinden eserler seslendireceği konser, 27 Ağustos Pazar, saat 19.00’da Heybeliada Ruhban Okulu’nda gerçekleşecek. Birbirinden yetenekli 150 minik yürek, ücretsiz verilecek konserde dinleyenlere müzik ziyafeti sunacak.

Barış için Müzik ve Adalar Çocuk Orkestrası’nın Klasik Batı Müziği konseri; Adalar Belediyesi, Heybeliada Ruhban Okulu, Barış İçin Müzik Vakfı ve Adalar Kent Konseyi’nin desteğiyle Heybeliada Ruhban Okulu’nda gerçekleştirilecek. 27 Ağustos Pazar akşamı saat 19.00’da başlayacak ücretsiz konserde birbirinden güzel parçalar, Barış İçin Müzik Vakfı sayesinde müziğin iyileştirici ve mucizevi gücüyle tanışan 150 müzisyen çocuk tarafından seslendirilecek.

Barış İçin Müzik Vakfı hakkında

Mimar Mehmet Selim Baki’nin gençlik hayali olarak 2005 yılında temelleri atılan Barış için Müzik oluşumu, 2011 yılında Barış İçin Müzik Vakfı adını almıştır. İstanbul Edirnekapı’da, imkânları sınırlı çocuk ve gençlere ücretsiz müzik eğitimi veren bir kurum olan Barış için Müzik Vakfı’nın oluşturduğu programa katılan 7-20 yaşları arasındaki çocuk ve gençler, kendilerine sağlanan enstrüman ve eğitmenlerle çok sesli evrensel müzik eğitimini almaktadır. Barış İçin Müzik Vakfı; her çocuğun sanata katılım hakkı olduğuna ve bu hakka erişimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine inanan Mehmet Selim Baki ve eşi Dr. Yeliz Baki’nin özverili çalışmalarıyla bugüne kadar 6 bin çocuğu ve genci müzikle buluşturmuştur. Müziği daha çok çocuğa ulaştırma ve barışın sesini müzikle duyurma ilkesiyle 2005 yılında yola çıkan Barış için Müzik Vakfı; Edirnekapı’daki merkez binasında çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra bu eğitim modelinin ülkeye yayılması için İstanbul dışında benzer projelerin başlamasına da öncülük etmektedir.

Adalar Çocuk Orkestrası hakkında

Adalar Çocuk Orkestrası 4 Kasım 2016’da Barış İçin Müzik Vakfı’nın gönüllü öğretmen ve repertuvar desteğiyle; Adalar Kent Konseyi‘nin Adalar Kaymakamlığı, Adalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Adalar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği ile kurulmuştur. İlk yılında Karaköy Rum Okulu’nda, Zorlu PSM’de, Büyükada Anadolu Kulübü’nde ve Adalar İlçe Halk Kütüphanesi’nde Barış için Müzik orkestralarıyla beraber konser veren Adalar Çocuk Orkestrası; projeye inanan veliler, çocuklar ve kurumlar arasında yaratılan sinerji sonucunda kısa zamanda büyük başarılara imza atmıştır.

Adalar Müzesi hakkında

Adalar Müzesi, İstanbul’un ilk kent müzesidir ve Adalar Vakfı – Adalar Belediyesi ortaklığıyla 2010 yılında açılmıştır. İstanbul Adaları’nın tarihini, bugününü ve geleceğini anlatan, sahip olduklarını biriktiren, koruyan ve yarına aktaran Adalar Müzesi, iki farklı mekanda 800 m2 kapalı ve 1300 m2 açık alana sahiptir. Müze kurulduğu 2010 yılından bu yana on bir tematik sergiyi ziyaretçilere sundu. Müze bünyesinde, kalıcı koleksiyonların sergilendiği ana bölümlerin yanı sıra, yıllık sergilerin yapıldığı biri açık diğeri kapalı iki ayrı sergi alanı, arşiv, müze dükkanı, atölye, kafe ve kültürel etkinlik alanları bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi, müze bölümleri, yıllık sergiler ve etkinlikler için: www.adalarmuzesi.org