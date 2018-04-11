Meyveli Tart Tarifi

Hamur için:

10 corba kaşığı un

3/4 paket margarin

1 yumurta

1 paket Vanilya

Un ile margarini bıçakla kıyalım. Yumurta ve vanilyayı ilave edip hamuru yoğuralım. Tart kalıbına hamuru yerleştirip, yağlı kâğıt ile kapatalım. Üzerine nohut koyalım ki hamur pişerken fazla kabarmasın. Önceden ısıtılmış 180’C fırında pişirelim.

Krema için:

1/2 lt süt

1 su bardağı şeker

3 çorba kaşığı un

1/4 paket margarin

Süt, şeker ve un ile kremayı yapalım. Ocağın altını kapattıktan sonra margarini ilave edip çırpalım. Soğuduktan sonra tartın üzerine yayalım. Üzerine arzu ettiğiniz mevsim meyvelerinden döşeyelim. Yıkanmış, kurutulmuş ve isteğe göre dilimlenmiş olacak unutmayalım.

Tartımıza son dokunuşu jöle ile yapacağız. Marketlerde satılan paketli hazır jölelerden istediğiniz çeşidi alabiliriz. Kutuların üzerinde yazılı tarifine göre uygulayıp meyvelerin üzerine sürelim ve buzdolabında soğutalım. Resim paleti gibi olmadı mı cidden?