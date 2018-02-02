Mazı: Bir Cennet Koyu

Tepelerindeki zeytin ve çam ağaçlarının arasından görünen bu köy hala bakir bir cennet olma özelliğini koruyor. Sessiz ve sakin havası, ılık esen rüzgârı, kokulu mandalinaları, zakkum çiçekleri ve muhteşem denizi ile Mazı Köyü…

İki sevimli yerleşim yerinden biri Aşağı Mazı, diğeri ise rivayete göre eski zamanlarda korsan saldırılarından korunmak için kurulan Yukarı Mazı.

Aşağı Mazı uzun ve muhteşem bir sahile sahip, denizi billur gibi ve balık bereketli bol. Baş konuk ahtapot olmak üzere Mazı’nın en lezzetli balıkları marine edilmiş haliyle sübye, sokkan, akya, mercan, lagos, barbun, karabida. Balık lokantalarının keyfi ise benzersiz, yakamoz eşliğindeki deniz sizi çağırır durur kumsala vuran dalgalarıyla… Yukarı Mazı ise sahilden gözükmüyor ve gizemli sıfatını korumaya devam ediyor.

Köyde az sayıda pansiyon bulunuyor, bunlar Mazı köylülerinin evlerini pansiyona dönüştürdüğü, içlerinde banyosu da bulunan tertemiz, bembeyaz, şirin konaklama yerleri. Sadece oda, ya da oda kahvaltı ve akşam yemeği de alabiliyorsunuz.

Bahçeden toplanan sebzeler, Ege yemekleri, bin bir çeşit bitki, köyde üretilen zeytinyağı ile pişiyor, meyvelerinin tadının bir başka oluşunu bilmem söylemeye gerek var mı? Siz çayınızı yudumlarken kümesten alınıp tabağınıza gelen sapsarı yumurta, Mazı zeytini, mis kokulu domates, keçi peyniri, bin bir çeşit evde yapılan reçelleri ama özellikle kokulu mandalina reçeli hepsi çok farklı…

Bu güzel cennetin koylarını gezmek için köylüler tekneleri ile size tam gün önderlik ediyorlar hatta sabahları balık avında onlara eşlik etmenizi teklif edecek kadar cana yakınlar. Ilgın, Sedef, Kargılı, Feslikan, Yalıkoyu, Akarca, Çatal, Çamlık ve Şeytan deresi ve harabelerin bulunduğu Kisebükü her biri ayrı bir dünya. Billur berrak denizin ve doğanın güzelliği başınızı döndürecek.

Mazının havasını, denizini, sakinliğini, keşfedilmemiş ve bozulmamış güzelliğini içinize çekmek istiyorsanız ilk fırsatta şehirden sıyrılıp gidin derim.

Mazı’ya her mevsimde gidebilirsiniz, yaz aylarında denizine doğasına doyamayacağınız gibi, yılın diğer zamanlarında da köy farklı bir gizeme, muhteşem görünüme bürünüyor. Kış aylarında da keyifli zamanlar geçirebileceğiniz yaz kış açık olan pansiyon telefon numarası isterseniz Güven Apart 0 538 838 56 90 numarayı arayabilirsiniz.

Zeytinyağı, zeytin, keçi peyniri, bal, keçiboynuzu pekmezi ve reçel isterseniz Oya Hanım’ı 0 541 314 83 32 numaradan arayabilirsiniz.

Milas–Bodrum yolu üzerinde Güvercinlik–Mumcular istikametini takip ederseniz bu yol sizi Mazı Köyü’ne ulaştıracaktır. Havayolunu tercih ederseniz de Mazı’ya en yakın havalimanı Bodrum Havaalanı’dır. Mazı’ya Bodrum içinden günün belli saatlerinde gece 21:00’e kadar, Mazı’nın İnceyalı ve Hurma sahilinden de Bodrum’a karşılıklı her saat başı minibüs var. Ayrıca Milas’tan da Mazı’ya minibüsler kalkıyor.