Martı Bundle’a Uçtu!

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Bizler nitelikli okuyucular olarak gündemi farklı kaynaklardan takip etmek istiyoruz.

Ediyoruz da. Tabii bu pek kolay olmuyor.

Peki, artık çok kolay bir yolu var desek? “BUNDLE”

Bundle, bizler için Türkiye dâhil 30’dan fazla ülkeden, binlerce haber kaynağı sunuyor.

İçinde yer alan kategorilerden istediğiniz kaynakları takip edebilir, dilerseniz gündem konularını bildirim olarak alabilirsiniz.

Ve artık Martı Dergisi de Bundle’da.

Telefonunuza Bundle mobil uygulamasını yükleyerek Martı’nın en güncel haberlerine, kültür- sanat etkinliklerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

iPad ve iPhone için tıklayın.

Android için tıklayın.