Margarita Pizza Tarifi

Malzemeler (4 kişilik):

Pizza hamuru için;

150 ml oda sıcaklığında su

½ tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

300 gr un

½ paket kurumaya

Domates sosu için;

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

300 gr domates rendesi

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 avuç taze fesleğen

Tuz, karabiber

Üzeri için;

200 gr Mozzarella veya dil peyniri

Birkaç dal fesleğen

Yapılışı:

Pizza hamuru için; unu, tuzu ve mayayı kaseye koyun. Yağ ve ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek hamur yapın. Onu kaseden alıp tezgah üstünde yaklaşık 5 dakika iyice doğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp ılık bir ortamda, iki katı hacme ulaşana dek mayalandırın. Hamuru geceden yapıp buzdolabında bekleterek sabaha mayalanmış bir hamur da elde edebilirsiniz.

Domates sosu için; tavaya zeytinyağını dökün ve kızmaya alın. Sarımsakların kabuklarını çıkarıp iri birkaç parçaya ayırın. Zeytinyağının içine alın, kokusunu ve lezzetini yağa verdiğinden tavadan çıkarıp atın.

Sarımsak aromalı yağa domates rendesini ekleyip koyu kıvam alana kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın. 1 saat soğumaya alın. Ardından sirkeyi, ince kıyılmış fesleğeni, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın. Bu sosu da 2-3 hafta buzdolabında hazır halde saklayabilirsiniz.

Fırını 220 derecede ısınmaya alın. Hamuru iki parçaya ayırın. Zeytinyağı ile yağladığınız iki pizza tepsisine elinizle bastırarak hamuru yayın. İnce kalınlıkta pizza olacağını unutmayın. Hamurların üstüne domates sosunu yayın. Üzerine fesleğen yapraklarını elinizle iri parçalara ayırarak serpiştirin. En üste de halkalar halinde dilimlenmiş veya rendelenmiş peynirleri yayın. Fırına alın, kızarana kadar, yaklaşık 10 dakika pişirin. Servis etmeden önce üzerine zeytinyağı gezdirin.