Louise Hay ve Hayatımızı İyileştirmek Gücü

“Beni yaratan güç, bana kendi hayatımı değiştirme gücü de vermiştir.” LouiseHay

30 yıl önce bir kitabını arkadaşım hediye ettiğinde tanıştık. Onu keşfetmem ve gerçekten etkileşime geçmem yıllar sürdü. Çok yararlandım. Araştırmaya başladım, bugün sahip olduğum düşünme sistemimin ilk tuğlaları onun sayesinde kondu zihnime.

Uzaktan eğitim aldığım ilk öğretmenim oldu. Video kayıtlarını her gün dinledim. Sonra yolu onunla kesişen pek çok arkadaşım ile sürdürdük çalışmalarımızı. Kitapları başucumdadır. Öğretisi zihnimdedir, yaşadıklarıma ve anlattıklarıma yansır. Yüz yüze tanışmak isterdim olmadı. Ancak çok yakından tanır gibiydim. Işığı çok güçlü bir kadındır benim için. Çalışma şekli ile de örnek aldığım kadındır. Ayrılmış bu dünyadan, bilmediğimiz evrende başka bir yolculukta şimdi. Işık oldu, olmaya devam edecek…

Kitaplarından çok faydalandım. Düşünce Gücüyle Tedavi benim kitabım oldu. Kitabını okumak için değil, uygulama yapmak için almalı ve içinize dokunan önerilerini yapmalısınız. Buradan inceleyebilirsiniz. Türkçe yayınlamış pek çok kitabı var.

Kitaplarından defterime not düştüm bazı sözleri:

“Sevgi, var olan en güçlü iyileştiricidir.”

“Yaşam okyanusunda yüzebilecekken, kendi olumsuzluğunuzun denizinde boğulmayın.”

“Sorunları ne olursa olsun, herkesi ikna etmeye çalıştığım tek bir şey var: ‘Kendini Sevmek’. Sevgi harika bir tedavidir. Kendimizi sevmek yaşamımızda mucizeler yaratır. Aşırı gurur, küstahça bir kibir ya da kendini beğenme gibi şeylerden bahsetmiyorum; çünkü bunlar sevgi değil, sadece korkudur. Kendini sevmek ise, kendimize saygı duymak, mucizevi bedenimiz ve aklımız için minnettar olmaktır.”

“Geçmişe, hayatımızdaki zenginliğin ve bolluğun bir parçası olarak bakalım. O zenginlik ve bolluk olmadan, bugün burada olamazdık. Daha iyisini yapamadığınız için kendinizi hırpalamanın anlamı yok. Bildiğiniz ve elinizden geldiği kadarıyla en iyisini yaptınız. Geçmişinizi sevgiyle serbest bırakın ve sizi bu yeni farkındalığa taşıdığı için minnet duyun.”

“Geçmişin üzerimizde gücü yok. Olumsuz bir düşünce kalıbını ne kadar uzun sürdürmüş olmamızın önemi yok. Güç noktası şimdiki anda. Farkına varmak için ne harikulade bir şey. Şu andan itibaren özgür olmayı seçebiliriz.”

Eğitim alırken kendim için notlarımdan seçerek yazdığım bir bölüm bugünü en iyi şekilde yaşamamı sağlıyor. Hala tekrarlarım içimden geldiği gibi… Bir şarkı söyler gibi…

“Hayata kusursuz bir denge ile sarılıyorum. Hayatı coşkuyla yaşama kapasitem var. Hayatı akarak yaşamayı seçtim. Değişmek ve gelişmek için hazırım. Buna çok olanak var. Hayatın beni her alanda desteklediğini biliyorum. Hayatı böyle yaşamayı seviyorum. Dünya güzel bir yer, her gün yeniden nefes almak mucizeler içeriyor. Ben güvendeyim. Hayatla barış içindeyim. Şu anda, şimdiki zamanda yaşıyorum. Yaşadığım her an yeni bir an.”

Yasemin Sungur