Konyaaltı Kitap Fuarı 7 Yaşında

| tarafından

Çadırdan, kongre ve fuar merkezi Cam Piramit’e

Söze sığındığımız şu günlerde, çok değerli bir çabanın her geçen yıl büyüyüp serpildiğini gördüğümüz, gördükçe de geleceğe dair umudumuzun arttığı bir kültür sanat etkinliği Konyaaltı Kitap Fuarı.

İstanbul’dan sakin bir şehre yerleşme hareketinin ne zaman başladığına dair kesin bir tarih veremesem de, iki binli yılların başında bu harekete katılan bir aile olarak yeni geldiğimiz şehirde en çok, o zamanlar henüz okul çağında olmayan oğlumun yaşına uygun kitapları bulmakta zorlandığımızı hatırlıyorum. Oğlumun yaşına uygun kitaplar için kentteki bir iki kitap evi dışında başka seçeneğimiz yoktu. İstanbul’a gittiğimizde alınacaklar listesine bir de kitapları ekliyorduk.

Antalya’nın Konyaaltı Belediyesi tarafından 7’ncisi düzenlenen Konyaaltı Kitap Fuarı tam da oğlum ilkokula başlayacağı sene açıldı. Konyaaltı ilçesinin kent meydanı diye tabir edilen meydanında kurulan çadırda, oğlumla, O’nun ilk kitap fuarı ziyaretini yaptık. İlk yılında, ilk olmasının da verdiği kimi eksikliklerin yanı sıra önemli yayınevlerinin eksikliğini de hissettik. Ancak yıllar içinde kendini geliştirdi, rüştünü ispat etti. Bugün artık, yaklaşık 350 yayın grubunun yanı sıra birçok yazar ve fikir adamını da Antalyalı kitapseverlerle buluşturan bir fuar oldu.

Cam Piramit sergi alanında açılan fuarın dün üçüncü günüydü. Günlerden Pazar olmasının da etkisiyle ailece fuara gelenlerin oranı oldukça yüksekti. Bir kitap fuarı klasiği olan imza günü ve söyleşilere olan ilginin de her geçen gün arttığını söyleyebilirim. Biz de oğlum ve kadim dostum Nilgün’le gittik fuara. Oğlum, sadece İstanbul’da bulabildiği anime kitaplar için Gerekli Şeyler standını ziyaret etti. Biz de ilk olarak “Yaşıyoruz Sessizce” isimli yeni şiir kitabını imzalatabilelim diye şair ve yazarımız Şükrü Erbaş’ın bulunduğu Kırmızı Kedi yayınevinin standına uğradık. Aklımızdaki kitapları aldıktan sonra Şükrü Erbaş söyleşisine katıldık. Uzun yıllardır Antalya’da yaşayan üstat daha çok yeni kitabı olmak üzere Bağbozumu Şarkıları ve Pervane’den seçtiği şiirleri de okuduğu, şiirli sözlü bir sohbet gerçekleştirdi bizlerle. Söyleşiden çıktığımda aklımda dönüp durdu şu sözü; “hiçbir şeye temas etmeyen söz olmaz”

ÖMÜR HANIM

Güzelliğin geçici olmadığını senden öğrendim

Meğin aşkan büyük bir hazine olduğunu senden

Zaman, kaküllerinden doğar topuklarından batardı

Al yeşil soluğum, yarasına döndüğüm, sözümün sahibi

Sevmenin, dünyayı sevmek olduğunu senden öğrendim.

Şükrü Erbaş, Yaşıyoruz Sessizce

Cam Piramit fuar alanında 6 Kasım’a kadar sürecek olan fuar, hafta boyunca birbirinden değerli yazar ve şairlerimizi ağırlayacak. Antalyalı kitapsever dostlarımız etkinlik programına http://www.konyaaltikitapfuari.com/ adresinden ulaşabilirler.

Seher Özen Karadeniz

30 Ekim 2016, Pazar