Kitapdaşlar Oyuncak Müzesi’nde Yaratıcı Drama Derslerinde

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Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet grubumuzda kitaplar okuyoruz, yorumlayıp tartışıyoruz, kitapların peşinde gezilere gidiyoruz. Yazar ile buluşmalar, şair ile buluşmalar, tiyatrolar, konserler derken ardından “Onur Caymaz’la Yaratıcı Okurluk” dersleri geldi. Şimdi de “Mehmet Erbil ile Yaratıcı Drama” yani oyunculuk derslerimiz başlıyor.

1994 senesinden bu yana tiyatro ile uğraşan Mehmet Erbil ile İstanbul Oyuncak Müzesi’nde buluştuk. Hocamız bir Karagöz-Hacivat hayranı. Onların eleştirel mizahının günümüzde maalesef ki kalmadığını düşünüyor, haklı da.

Önce tiyatro nedir konusunda konuştuk. Hayattır, özgürlüktür, yaşama dair her şeydir, derstir, hayattan bir penceredir, güldüren-düşündürendir dedik. Hocamız toparladı; tiyatro dekor ve kostümün bir arada olduğu, yaşanan veya yaşanabilecek bir olayı seyirci karşısında aktarmaktır.

Tiyatronun pantomim ile başlayıp, ritim, hareketler, dans ve sonrasında da ses-konuşma eklenmesiyle oluştuğunu, dünya tarihinin ilk tragedya yazarının Sofokles ve ilk komedi yazarının Aristofanes olduğunu, Stanislavski’nin Rus tiyatrosunun babası olduğunu, tiyatronun, Klikya, Ege, Yunan Adalarına kadar serüveninin Anadolu’dan başladığını anlattı bize.

Bu hafta konuştuğumuz iki tiyatro duayeninin sözlerini paylaşmak istiyorum.

Ünlü Rus metot uzmanı Stanislavski: “Duygular insanlar içinde var olan şifrelerdir. Şifreleri bilen insanlar onu çıkarıp karşıya sunarlar, bunlara da oyuncu denir.”

Amerikalı yönetmen Eric Morris: “Tüm duygular sizde vardır, mühim olan onu ortaya çıkartmaktır.”

Hocamız Eric Morris ile tanışma serüvenini anlattı. Birlikte güldük. Bizde kalsın bu anı.

Bu ilk haftamızda, sahne ışıkları, heyecan ve adrenalinin insanı nasıl ısıttığını, sahnede aynalama çalışması yaparak yaşadık.

Haftaya yine rahat kıyafetler ve defter kalem ile geliyoruz ve 1 dakikalık hikaye kurgulayıp pantomim yapmaya hazırlanıyoruz.

Alkışımız bol olsun…

Filiz Temizel