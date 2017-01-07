Kitap Sevgim ve Edebiyat Ne İşe Yarıyor?
Kitap okuyorum, okumayı seviyorum.
Boş zaman uğraşısı değil benim için kitap okumak. Kitap okumak nefes almak gibi, su içmek gibi, temel bir ihtiyacım. Hobim değil kitap okumak. Keyiflenmek için okumuyorum. Canım sıkıldığı için okumuyorum. Sağlıklı düşünmek için, öğrenmek için, sezgilerimi güçlendirmek, yorum yeteneğimi güçlendirmek için okuyorum. Duygularımı daha iyi anlamlandırmak için okuyorum.
Keyfim bilinçlidir, ne yapacağını bilir, canım sıkılmak istiyorsa bırakırım sıkılır.
Okuduğum kitaplar kelime dağarcığımı zenginleştirmişse, yeni sözcükler sohbetime katık olmuşsa, kafamın arkasında da gözler varsa, bu sayede dünyam/algım büyümüşse, başka fikirlerin sahibini dinlememi, anlamamı ve yorumlamamı sağlamışsa ben iyi bir okurum demektir.
Kişisel gelişim kitaplarından değil, edebiyat dediğimiz, şiir, öykü ve romanlardan bahsediyorum. İşim gereği mesleki yayınları da takip ediyorum, insanın birey olma yolculuğunda onları geliştiren kitapları da takip ediyorum.
Kitap okuyalım, çeşit çeşit okuyalım. Tüm bağımlılıklardan korkarım. Kapıldığım türler ve yazarlar vardır elbette, ancak açığımdır her türe ve yeni yazarlara.
Yalnız okunur kitap, kitap okurken susar insan. Dili susar da duyuları konuşur. Kitap okumak aslında aktif bir eylemdir, öğrenmededir insan. Kitabı okur da hayatını dokur insan.
Okuduğu kitabı konuşacak #kitapdaşlar da varsa daha ne ister insan?
Hayatımın anlamını değerli kılıyor okuduğum kitaplar.
Yasemin Sungur
#EdebiyatNeİşeYarar