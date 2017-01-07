Kitap Sevgim ve Edebiyat Ne İşe Yarıyor?

Kitap okuyorum, okumayı seviyorum.

Boş zaman uğraşısı değil benim için kitap okumak. Kitap okumak nefes almak gibi, su içmek gibi, temel bir ihtiyacım. Hobim değil kitap okumak. Keyiflenmek için okumuyorum. Canım sıkıldığı için okumuyorum. Sağlıklı düşünmek için, öğrenmek için, sezgilerimi güçlendirmek, yorum yeteneğimi güçlendirmek için okuyorum. Duygularımı daha iyi anlamlandırmak için okuyorum.