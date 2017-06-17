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Orhan Pamuk’un Yeni Hayat kitabını bilir misiniz?

“Bir gün bir kitap okudum ve hayatım değişti” diye başlar.

Bir kitap okudum hayatım değişti diyen insanlar var mı çevrenizde?

Ya da sizin fikriniz?

Ben kitap okuyup kendini bulanlardanım. Hayatım değişti mi? Evet. Hayatım istediğim yönde değişti. Kendini bulan birinin hayatı başka nasıl değişir ki?

Ben kitap okuyanlardanım. Yani aşağıdaki rakamları etkileyememiş olsam da!

“Uluslararası Yayıncılar Birliği 2016 verilerine göre, Türkiye’de kişi başına 8.4 kitap düştü. TÜİK verilerine göre, kitap okumak Türk insanının ihtiyaç listesinde 235. sırada. Kitap okumaya ayırdığımız süre günde ortalama sadece 1 dakika.”

Kişi başıma sahip olduğum kitap sayısı birkaç bini aştı. Okurum ben, iyi bir okur ve hem de hızlı okurum. İhtiyaç listemde ilk 3’te. Günde en az 1 saat ayırırım. Hızlı okuma egzersizlerim sayesinde okuma hızım da arttı. Dakikada 500 kelime civarında okurum. Okumayı seviyorum. Okumayı sevmek beni okuduğum kitaplar hakkında konuşmak isteğine yönlendirdi. Kitap kulübüm olsun istedim, katıldığım birkaç grupla istediğim gibi ilerlemedi. Aldığım eğitimler, farklı yerlerde karşılaştığım çalışmalar beni 9 yıldır Kitap ile Sohbet ismiyle yaptığım etkinlik akışını oluşturmaya yönlendirdi. Çok şükür 9. yılı gördük, bu sezon 305. hafta buluşmasıyla ara verdik.





Kitap ile Sohbet’te kitapların içindeki hayattır konumuz.

Bilirim, kitap okumak geliştirir, eğlendirir, düşündürür, soru sordurur, yolculuğa çıkartır, cevaplara ulaştırır.

Kitap ile Sohbet, kitap okumayı sevenlerin, kitap okuma alışkanlığı geliştirmek isteyenlerin, okudukları kitap üzerine konuşacak, tartışacak ve söyleyecek sözü olanların katıldığı bir etkinliktir. Edebiyat tutkunları, sevdiği yazarlar ve kitapları hakkında konuşmayı sevenler, iyi bir okur olmak isteyenler, yazmakla ilgili seçimleri olanlar katılırlar etkinliğimize.

Kitapları okur, etkilenir ve yaşamımıza katarız.

Amacımız kitap ile sohbet etmek, kitaplara derin dokunmak, kitabın içindeki bilgileri fark etmek, seçmek, hayatımıza katmak, bu bilgilerle yaşamak, çevremizle paylaşmak ve örnekleyerek aktarmak.

Okuduğumuz kitabın kahramanlarını tanımak, empati yapmak, yerine geçip kendi deneyimimizle kıyaslamak.

Hayatımıza yeni deneyimler katmak için yazarı tanırız, kitabın geçtiği dönemi öğreniriz, yazarın ve kitabın içinde yer alan karakterlerin bakış açısını anlarız.

“Kitap ile Sohbet, kitabın baş konuk olduğu, her konuğun aktif katıldığı bir paylaşımdır.”

Bu çalışmaya katılmak isteyenlere önerimiz;

Kitabı okuyun.

Üzerinde konuşacağınız bölümleri seçin.

Kitapta geçen karakterleri listeleyin.

Özel tanımları not alın, işaret koyun.

Tarihlere dikkat edin, coğrafyanın özel durumlarını fark edin.

Etkilendiğiniz, sevdiğiniz sevmediğiniz, olumlu ve olumsuz bulduğunuz, üzerinde konuşmak istediğiniz satırların altını çizin.

Kitapta konuşacağınız konular ile ilgili başka kaynaklar varsa seçimlerinizi yapın.

Kitap ile Sohbet etkinliğinde sadece kitaplar okunmaz.

Okumak sadece okumaktan ibaret değildir, okumaktan öte bir şeydir. Okuduğumuz cümlelerin içine girmek orada kendimizi bulmak, yaşadıklarımızla bağlantı kurmak, karakterlerin yerine geçip onların ne hissettiklerini anlamaya çalışmak, sorular sorarak; “Ben olsam ne yapardım?” diyebilmektir.

Kendimizi içinde bulmadığımız, sevmediğimiz bir kitap iz bırakmadığı gibi bizi zenginleştirmez de.

Sohbetimizde kullandığımız çeşitli teknikler ile kitabın içindeki karakterlerden kendi hayatımıza bakmak, kıyaslamak, ders çıkartmak, örnek almak niteliğinde derinlemesine okumaktır.

Kitapla birlikte yazarı araştırırız. Hayatı, eserleri, dünya görüşü, yazarken etkilendiği durumlar, nasıl yazdığı, yaşadığı dönem hakkında araştırma yapar genel bir bilgi sahibi oluruz. Kitabı okurken yazarın hangi duygu ve düşünceler ile romanı kurguladığını, vermek istediği mesajı anlayabilmemize yardımcı olur.

Bununla birlikte yazarın anlatmak istediği ile okuyucunun o eserden aldığı tamamen farklılık gösterebilir. Farklı okurlar, farklı noktalarda kitabı yorumlar, farklı noktalarda farklı görüşlerimiz olduğu ortaya çıkar. Bu da bakış açımızın gelişmesine, farklı görüşleri anlamamıza, dinlememize olanak sağlar.

Kitabı okumayı bitirdiğimizde, “Bana ne ifade etti?” sorusunu sorarız.

Beğendik mi? Beğenmedik mi? Neden? Nedenleri muhakkak düşünmeliyiz. Eğer rahatsız etti ise neden ettiğini bulmaya çalışırız. Olumlu, olumsuz etkilendiğimiz yer kendimizden bir şey bulduğumuz yerdir. Sözcüklerin arkasındaki duyguyu ararız.

Kitap ile Sohbet aynı zamanda bir topluluk içinde kendinizi ifade etmeye, duygularınızı paylaşabilmeye olanak sağlar, bu da iletişim gücünüzü artırır.

Sohbetlerimizi bir ŞİİR ile açar bir şiir ile kapatırız.

2 saatlik sohbet şiir ile başlar. Kitaba, döneme, gündeme uygun şiirler seçilir. “Şiir, her şeyi söyleyebilmek sanatı, her şeyi açabilmek sanatıdır” diyen Cemal Süreya’nın bu sözünü dinliyor ve sohbetimize şiir ile başlıyoruz.

Sohbet başlar, kitabın akışını takip etmek önemlidir, her katılımcının söz hakkı vardır. Kitap ile Sohbet’te yaratıcı okuma, sorgulayarak okuma, bibliyoterapi gibi bakış açıları devreye girer.

Okumak tek başına bir eylemdir.

Sohbet sizinle aynı kitabı okumuş diğer okurlarla buluşmayı, üzerinde derinlemesine konuşmayı sağlar. Aynı kitabı okuyan kişilerle birlikte konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz kitap artık deneyimlerimizde, hafızamızda başka bir yer tutar.

Kitap ile Sohbet aktif okumayı öğretir.

Aktif okumak bir sohbet gibidir. Tıpkı bir sohbet sırasında karşımızdakini dinlerken. “Anlıyorum”, “Size hak veriyorum” gibi görüşümüzü ifade etmemiz gibi, aktif okuma sırasında da kitabın içinde yer alan düşünceleri aynı şekilde değerlendirip, kendi düşüncelerimizle karşılaştırırsak kitabı daha kolay anlarız. Aktif okumanın önemli bir adımı da kitabın içinden önemli noktaları seçebilmektir.

Bu sezon seçtiğimiz kitabımız Tanrılar Okulu Kitap ile Sohbet için seçtiğim, benim de pek etkilendiğim en özel kitaptır. Bireysel devrim kitabıdır.

Bu kitap bir harita ve kaçış planıdır.

Kitaba yazarı Stefano D’Anna’nın sınırsız ve savaşsız bir dünya düşünü konuşarak ve kendimizi gözlemleyerek başladık. Kitabın en etkili kelimesi. “Düşle…” En etkili cümlesi. “Sen değiş ki dünya değişsin!”

Kitap ile Sohbet, okuduğumuz kitabı en derin anlamamızı ve hayatımıza katmamızı sağlar.

Kitap ile Sohbet, kitapla buluşan okurların dostluğunu sağlar. Hayatı kitaplar üzerinden paylaşmalarını sağlar. Katılanlar arkadaştan öte Kitapdaş olurlar…

Yasemin Sungur

#dreamer #HayatÖğrencisi

Kitap ile Sohbet Lideri

MARTI Kitap Kulübü Kurucusu

Martidergisi.com Yayın Yönetmeni