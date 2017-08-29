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2008 yılında okuduğumuz kitaplar hakkında birlikte konuşalım, edebiyatın sihirli dünyasının içine diğer okurlarla birlikte dalalım ve oradan kendi hayatımıza bakalım diye başladığımız Kitap ile Sohbet 10.sezona 3 Ekim 2017 Salı günü başlıyor.

Bu yıl 10.sezon olması, çevreden, farklı semtlerden, şehirlerden burda da yapalım, birlikte de yapalım isteklerinin gelmesi beni kitap ile sohbet etkinliğimizi çoğaltmak konusunda düşündürdü. Yıllardır her hafta sohbete katılan bu işe gönül vermiş ve bu işi yapacak kitapdaşlar var. Edebiyat alanında çalışan ve kitap kulübü yapmak isteyen dostlar var. Tüm bunlar beni heyecanlandırdı.

Ben 40 yıldır eğitim veriyorum. 20 yılı aşkın süredir kendi eğitim programlarımı, içeriklerimi kurguluyor ve hazırlıyorum. Bu kez Kitap ile Sohbet Liderliği eğitimini hazırladım. Bunca yılın deneyimini, kullandığım teknikleri aktaracağım bir eğitim programı olacak.

Kitap kulübü kurmak ve yönetmek. Devamlılığını sağlamak, kitap ile sohbet etkinliğine liderlik yapmak amacıyla bu eğitimi 12 – 13 Eylül tarihlerinde 2 tam gün, 26 Eylül’de 1 tam gün olarak gerçekleştireceğiz. Hemen arkasından Ankara ve İzmir’de Kitap ile Sohbet etkinlikleri başlayacak. İstanbul’da farklı semtlerde organize edilecek.

Büyük düşüm, her ilde, her semtte bir Kitap ile Sohbet olsun. Kitaplar hayatımızda daha çok yer tutsun. Martı Kitap Kulübü, Martı Jonathan’dan aldığı ilham ile öğrenmeyi, anlamayı, aydınlanmayı artıracak çalışmalarla iz bıraksın.

Çıktık bu yola, heyecanlıyım. Bakalım 1 yıl sonra kaç şehirde kaç Kitap ile Sohbet yaptık diyeceğiz?

Yeni sezona hazırlanırken Sunay Akın ile buluştuk, sohbetimizi izleyin lütfen.

Bu konu ilginizi çekiyorsa lütfen kendinizi tanıtan ve amacınızı anlatan bir yazıyı mail olarak gönderin.

Yasemin Sungur

ben@yaseminsungur.com