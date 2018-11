Kitap ile Sohbet etkinliğimiz bu yıl 11.sezonunda. Ve ben geçen yıl düşledim, düşlerimi anlattım ve #kitapilesohbet çoğalsın istedik hep birlikte. Geçen yıl ilk kez 7 kitapdaşımız ile çalıştık. Şimdi İzmir, Kadıköy ve Ataşehir’de Kitap ile Sohbet başladı.

Bu yıl 2.kez Kitap ile Sohbet Liderliği Programı ile büyümeğe devam edeceğiz.

Kitap ile Sohbet Lideri olmak isteyenler, kitaba gönül verenler ile çok özel bir eğitim yapıyoruz. 11 yıldır süren etkinliğin deneyimi ve 40 yıllık mesleki birikimlerim ile oluşmuş bir eğitim.

Bibliyoterapi, yaratıcı okumak, biyografik okumak, eleştirel okumak teknikleri ile kitabı hayatımızda değere dönüştüren, #kitapilesohbet etkinliğinin uygulanmasını içeren bakış açısını…

“Öğret bildiğin kadar,

Olma hasis o kadar,

Sonunda öleceksin,

Bilgin kalsın yadigâr.”

Diyen -Muazzez İlmiye Çığ’dan ilham aldım. Deneyim ve bilgilerimi paylaşıyorum. Kendi şehrinizde, semtinizde, şirketinizde, okulunuzda siz de Kitap ile Sohbet Liderliği yapmak ister misiniz?

Toplam 5 gün (2+3)

2 gün Süreçler Eğitimi, 3 gün Grup Uygulaması

Eğitim sonrası ve Kitap ile Sohbet etkinliği uygulamaları süresince takip.

Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet Çoğalıyor

2008 yılında başladığımız Kitap ile Sohbet bu yıl 10.yılında, 11. Sezon devam ediyor. Yola çıktığımızda ayda bir kez buluşuyorduk çoğu kitap kulübü gibi. Ancak bu bana yeterli gelmedi, her hafta bir kitap okumak fikrini de savunan ve uygulayan bir okur olarak, 2.yıl haftada bir kez buluşacağımız, moderatör olarak grubu, sohbeti yönetirken farklı teknikleri uygulayacağım bir kurgu ile devam ettik. Bu yıl 337.buluşma ile 11.sezona başladık.

Sohbetlerimizde paylaşımlarımızın merkezinde edebiyat ve kitap var. Her buluşmada o hafta katıldığımız farklı aktiviteleri öncelikle konuşuyoruz. Sinema, tiyatro, sergi, seminer, doğa gezisi v.b. Ne var, ne var köşesi bu bölümün adı.

Sevgili Sunay Akın’ın hayalleriyle kurulan Göztepe’deki Oyuncak Müzesi toplantılarımıza ev sahipliği yapıyor. İçinde bulunduğumuz bu büyülü ortamın, Sunay Akın’ın hayata, edebiyata bakış açısının ve olumlu desteğinin sıcak, paylaşımcı bir grup olmamızda önemli rolü olduğunu düşünüyorum.

Bir yurtdışı gezimde bir kitabevinde insanların aralarında yazar olmaksızın bir araya gelip kitap üzerine konuştuklarını görmüş, çok etkilenmiştim. Mesleğimle ilgili aldığım eğitimler, kırk yıldır süren iş hayatım ve kitaplara olan aşkım ile başladığım Kitap ile Sohbet etkinliğinin 10.yılına ulaşması beni çok mutlu ediyor, her açıdan zengin hissettiriyor. Bu sezon 300. Hafta buluşması gerçekleşiyor. Kitapdaşlarımın hepsi hayatımda pek çok şey paylaştığım, değerli arkadaşlarım artık.

Kitaptan hayatımıza doğru baktığımız sohbetlerimizde hayatın içinden her konu rahatlıkla kimse kimseyi yargılamadan konuşulur. İnanıyorum; kitaplar geliştirir, eğlendirir, düşündürür, soru sordurur, yolculuğa çıkartır, cevaplara ulaştırır, duygularımıza yolculuk yaptırır. Amacımız kitap ile sohbet ederken, kitabın içine girmek, kitabın kahramanlarına dokunmak, oradan kendimize, hayatımıza bakmak, paylaşmak ve aktarmak. Farklı bir deneyim; hayatın içinden konuları kitaplardan yararlanarak, anlayarak, ifade ederek, hissederek ve aynı duyguları birlikte yaşayarak deneyimliyoruz.



Bir takvimimiz var. Her Salı ilk ekibimizle saat 11.00 da buluşuyoruz. Her yıl okulların açılışı ile başlıyor, ilk etkinliğimizi gerçekleştiriyor, okulların kapandığı hafta Salı günü sezonun son toplantısını yapıyoruz. Yıl boyu sohbet edeceğimiz kitapları çeşitli kaynaklardan yararlanarak, yazarlardan, kitapdaşlarımızdan öneri alarak sezon sonunda belirliyor ve katılımcılarımıza duyuruyoruz. Gündemimize bağlı olarak, yeni yazarları ve kitaplarını da zaman zaman listemize sonradan dahil ediyoruz. Katılımcılarımızdan kitaplarını okuyarak, hatta sevdikleri ve sevmedikleri bölümlerin altını çizerek, sorularıyla toplantıya katılmalarını rica ediyoruz. Her kitap ile sohbet her kitapdaşın aktif katıldığı bir ortam sağlar. Kitabını seçtiğimiz yazarlarda sohbetimizin baş köşesinde yer alır. Onların hayatlarını da öğrenerek derinlemesine anlamaya çalışırız. Sohbetlerimize simit, çay eşlik eder her zaman.

Başladığımız ilk toplantıdan itibaren düzenli devam eden kitapdaşlar var. Her yıl yeni katılımcılarımız var. 2 sezondur, iki ayrı grup olarak toplanıyoruz. Pazartesi akşamı farklı bir mekanda bir grubumuz daha var. Geçen yıl İzmir Başladı. İzmir’de Beril Erbil her Perşembe saat 11.00 – 13.00, Kadıköy’de Pınar Alpay saat 19.00 – 21.00, Ataşehir’de Zeliha Dağhan 11.00 – 13.00 saatleri arasında Kitap ile Sohbet Liderleri Kitap ile Sohbet etkinliği yapıyorlar.

Her ay Yazar ile Sohbet adı altında yazar konuklarımızı davet ediyor ve onlarla sohbet ediyoruz.

Buluşmalarımızla bize eklen bir yönümüz daha oldu. Edebiyatı temel alan bir sosyal hobi kulübü olduk. En önemli etkinliklerimizden birisi okuduğumuz bazı romanların hikâyelerine konu olan coğrafyalara düzenlediğimiz Kitabın İzinde gezilerimizdir. Bu geziler üyelerimizin bütünleşmesine, aramızda sıcak bir aile havasının yaratılmasına büyük katkı sağlıyor. Ayrıca konser, tiyatro ve müze gezileri yapıyoruz birlikte.

Aynı zamanda birlikte sosyal sorumluluk çalışmaları yapıyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kapsamında gençlere destek veriyoruz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz bir çalışmamız da #benimkitabımvekitapdaşım projemiz, kitabı olmayan öncelikle çocuklara, kadınlara seçtiğimiz yeni kitaplardan alıp hediye ediyoruz.

İşin özü; Kitap ile Sohbet benim okuduğum kitaplar hakkında sohbet edeceğim kitapdaşlarım olsun diye başladığım ve yürüdüğüm bir yol. Mesleğimle ve deneyimlerimle buluşturdum. Mekan olarak Oyuncak Müzesi ile bütünleştik. Şu anda bu yolda buluştuğumuz herkes için farklı tatta, ancak herkes için çok lezzetli bir etkinlik oldu. Kitaplar bizi buluşturuyor. Katılan herkesten öğreniyorum, öğreniyoruz, sadece kitaplarımızı değil hayatı paylaşıyoruz.

Bu yıl 11.sezon Kitap ile Sohbet çoğalıyor. Biz bir kitap kulübüyüz. Martı Kitap Kulübü. Bu yıl için de dileğim farklı yerlerde, şehirlerde yeni kitap ile sohbetler yapılmasıdır. Bu konudaki deneyimlerimi her yerde, herkesle paylaşmaya hazırım.

Haydi bir 300 daha…

Haydi 10 şehir daha…

Yasemin Sungur

#hayatöğrencisi